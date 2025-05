Actualizările constante și mesajele care se infiltrează pe ecranele noastre minuscule nu sunt deloc o rețetă pentru o sănătate mintală excelentă; cercetările arată că utilizarea excesivă a smartphone-urilor este legată de probleme mai mari de depresie și anxietate, scrie Huffington Post.

În medie, oamenii petrec patru până la cinci ore pe telefoane– iar definiția utilizării excesive a telefonului variază. S-a dovedit că intervine sentimentul de anxietate când nu-ți poți verifica telefonul imediat, perturbând situațiile sociale și de lucru.

”Folosirea excesivă a smartphone-ului provoacă depresie, iar depresia ne ține acolo. Deci este un ciclu, nu? Este o buclă de feedback”, afirmă Jenny Wise, un terapeut de familie. ”Dacă sunt nefericit sau simt că vreau să amân ceva, telefonul meu mă face să simt că fac ceva. De asemenea, îmi distrage atenția de la a realiza că nu fac ceva”, a adăugat ea.

Folosirea telefoanelor provoacă depresie?

Iată de ce utilizarea excesivă a telefonului te poate face să te simți mai deprimat.

Statul prea mult pe telefon înseamnă că nu vei avea parte de interacțiuni directe cu alte persoane.

„Pe drumul spre depresie, mulți oameni sunt implicați în utilizarea telefonului și chiar încep să se izoleze și să piardă unele abilități sociale de a avea o conversație cu o altă persoană”, a spus Jim Houck, un consilier profesionist autorizat la Thriveworks în Media, Pennsylvania.

”Dacă verifici în mod constant telefonul atunci când petreci timp cu alte persoane, s-ar putea să pierzi abilitățile interpersonale pe care cu toții le considerăm de la sine înțelese, cum ar fi preluarea indiciilor sociale, contactul vizual și observarea limbajului corpului”, a spus el.

Acest lucru poate duce la disconfort atunci când vine vorba de petrecerea timpului cu ceilalți, ceea ce vă poate face să renunțați să ieșiți în oraș mai des decât de obicei. Sau prietenii evită să vă invite la o cină dacă sunteți în permanență pe telefon și nu discutați cu cei din jur.

Izolarea socială poate duce la singurătate, iar cei care se confruntă cu izolarea socială și singurătatea au cu 25% mai multe șanse de a dezvolta depresie, potrivit Asociației Medicale Americane.

Telefoanele pot afecta somnul și sănătatea mintală

Este ceva obișnuit să urmăriți videoclipuri sau să parcurgeți rețelele sociale înainte de culcare, dar acest obicei vă poate perturba somnul, a remarcat Houck.

„Acea lumină albastră care iese de pe ecran afectează capacitatea de a adormi sau de a avea un somn de bună calitate atunci când poți adormi”, a explicat Houck.

Rebecca Robbins, om de știință la Brigham and Women’s Hospital din Boston, a declarat pentru HuffPost că lumina albastră de la ecrane are același efect de trezire pe care îl are soarele asupra creierului și corpului.

Legătura dintre lumina albastră și depresie

Cercetările arată că un somn suficient te poate expune unui risc crescut de depresie. Imposibilitatea de a dormi poate fi, de asemenea, un semn de depresie.

Telefonul ține mintea departe de lucrurile de care ai nevoie cu adevărat.

”Înainte de smartphone-uri, existau pauze naturale în timpul zilei în care ne puteam verifica „igiena mentală”, a spus Wise. Acest lucru s-a întâmplat în timp ce oamenii stăteau la coadă la magazin, făceau naveta la serviciu sau se trezeau dimineața. Acum, acele pauze care reprezentau un timp liber pentru mintea noastră sunt ocupate de telefoanele noastre, fie că derulăm, trimitem mesaje sau trimitem pe Google.

”Acest spațiu în viața ta reală care de fapt îți menținea mintea sănătoasă… era în mod natural acolo”, a remarcat Wise.