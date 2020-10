Un proiect de lege din partea PNL are în vedere majorarea sancțiunii suspendării exercitării dreptului de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, sub influența băuturilor alcoolice, de la maxim 90 de zile, cât presupune actuala reglementare, la 1 an de zile.

Punctul de vedere al Guvernului

Totuși, acest proiect a primit un aviz negativ din partea Guvernului, acesta motivând astfel: ,,Considerăm oportună înăsprirea sancțiunilor pentru fapta de conducere sub influența băuturilor alcoolice, săvârșită de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, însă cu ocazia acestui demers legislativ, trebuia avută în vedere și modificarea dispozițiilor generale privind răspunderea contravențională în ceea ce privește perioadele pentru care legea prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce. Astfel, chiar dacă intervenția legislativă preconizată este justificată în sensul sporirii gradului de siguranță în traficul rutier, prin reglementarea unor sancțiuni mai aspre pentru săvârșirea unor fapte de o gravitate sporită, apreciem ca soluțiile normative propuse ar trebui analizate și din perspectiva principiului securității juridice, reglementat de art. 1 alin. (3) și (5) din Constituția României, republicată. În acest context, întrucât modificările repetate asupra unui act normativ pot conduce la înfrângerea principiului fundamental al securității juridice, apreciem că soluțiile normative preconizate ar trebui reanalizate din această perspectivă. ”

Cu toate acestea, nu putem ignora faptul că România ocupă în continuare un neonorant loc 1 în statistica europeană referitoare la numărul de decese din accidentele rutiere, având o medie de 98 de decese la un milion de locuitori, media europeană fiind de 49 de decese la milionul de locuitori, conform datelor oficiale.

La nivel european, această situație este de-a dreptul alarmantă, iar în acest sens se urmărește identificarea unui set de metode pentru a reduce la jumătate numărul victimelor la nivel european.

La nivel național avem aprobată Hotărârea nr. 755/2016 privind aprobarea Strategiei naționale pentru siguranță rutieră pentru perioada 2016-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementare, un document strategic care trasează direcțiile de acțiune în sensul sporirii gradului de siguranță în traficul rutier, iar una dintre aceste direcții vizează îmbunătățirea legislației și a controlului respectării acesteia.

