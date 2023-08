Așadar, vedeta a povestit în videoclipul respectiv că a fost foarte supărată pe ea însăși, din cauza faptului că aveam kilograme în plus. Aceasta nu a reușit să slăbească, chiar dacă și-a schimbat modul de viață.

Vica Blochina a fost foarte supărată pe ea însăși

„Am fost foarte supărată pe mine, pe lumea din jurul meu, efectiv mi-a afectat modul de viață și comportamentul față de oameni și față de mine. Am fost foarte nemulțumită, nemulțumirea asta venea 100% din cauza faptului că aveam kilograme în plus.

Dacă nu mă văd bine, eu nu mă simt bine. Eu sunt un om care cere foarte mult de la el, pot spune perfecționistă”, a povestit Vica Blochina pe canalul ei de YouTube.

De asemenea, aceasta a explicat că vrea să arate tot timpul bine și se certa singură atunci când observa că nu reușea să slăbească.

„Tot timpul vreau să arăt bine, să fiu frumoasă. Mă certam singură, mă uram, am ajuns să mă urăsc. Pur și simplu când treceam pe lângă oglindă în casă întorceam capul pentru că nu mai știam ce să fac. Mă certam foarte mult, îmi ziceam: Băi, dar tu nu ești în stare să slăbești. Făceam eforturi supranaturale.

Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată și 3 zile post negru fără apă și am slăbit 900 de grame, până la un 1 kg”, a mai spus Vica Blochina.

Vedeta a povestit cu greu prin ce a trecut

Potrivit informațiilor transmise de vedetă, a fost foarte afectată de această frustrare și a trăit clipe de-a dreptul crunte.

„E foarte tristă povestea asta. Mi-e foarte greu să povestesc prin ce am trecut, pentru că efectiv am vrut să mor. Erau momente în care mă trezeam și mă gândeam că viața nu are sens. Pur și simplu eram disperată că nu puteam să slăbesc.

Frustrarea asta m-a afectat, încât nici dacă mergeam la preot și vorbeam cu el nu știam încotro să o iau, dar a fost foarte grea perioada și eu știu că sunt foarte multe persoane care au această problemă, dar nu vor să arate sau să povestească, pentru că dacă ești plinuț, gras, ești asociat cu lipsa de bun simț”, a conchis vedeta.