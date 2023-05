Carben Grebenișan a leșinat la Survivor România

Condițiile grele din jungla dominicană și-au pus amprenta pe Carmen Grebenișan. În ediția difuzată pe data de 15 mai 2023, vedeta s-a prăbușit sub privirile îngrozite ale colegilor ei. Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor.

Ulterior, vedeta a mărturisit că și-a pierdut total cunoștința, că nu își amintește ce s-a întâmplat cu ea și că nu știe de ce i s-a făcut rău din senin.

Carmen Grebenișan a început să respire din ce în ce mai greu, apoi a leșinat. Întregul incident a avut loc în timpul duelului ei cu Alexandra Porkolab, care a și câștigat proba.

„Aoleu, îmi revin imediat. Vai de capul meu, ce m-am încălzit. De ce am leșinat așa? Stai, lasă-mă un pic, lasă-mă un pic, că-s amețită. Dă-mi un pic de apă că simt că… Văd negru.

Nu știu ce să vă zic. Nu știu. Nu-mi amintesc. Știu că am amețit la un moment dat și cam atât. Am amețit rău de tot de la căldură. Zici că am leșinat cu ochii deschiși, așa am… Nu mai știu ce am făcut”, a spus vedeta.

Robert Moscalu a fost eliminat de la Survivor România

Vă amintim că, cu câteva zile în urmă, războinicul Robert Moscalu a fost la duel, la televot, cu Ștefania Stănilă, gimnasta fiind propunerea grupului ei pentru a ieși din marea competiție. La final, el a fost cel care a părăsit Survivor România 2023.

Robert Moscalu a fost nominalizat de Andrei Krișan. După ce a fost propus, acesta a mărturisit în consiliul de nominalizare că nu este surprins absolut deloc de această situație, dată fiind rivalitatea dintre el și Andrei Krișan.

„Mă așteptam oarecum. Nu aș vrea să irosesc acest moment cu discuții contradictorii. Oarecum, corectul lui este corectul lui, corectul meu… nu coincid perspectivele noastre. Consider că acum e momentul meu. Acest consiliu este un intermediar între mine și cei de acasă.

Aș dori să deschid un dialog cu cei de acasă și aș dori să le mulțumesc pentru toată susținerea. Acum, după patru luni, chiar îi simt. Am renăscut oarecum prin acest Survivor”, a spus el în timpul consiliului.