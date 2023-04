Cunoscutul prezentator din România a avut parte de o adevărată sperietură în emisiunea de marți, 25 aprilie. Printre invitate s-a numărat și Karmen, fiica lui Adrian Minune, care a întârziat din cauza unui accident în trafic.

Invitata lui Cătălin Măruță a avut un accident în trafic

Deoarece a plecat târziu spre emisiune, fiica lui Adi Minune a încercat să se grăbească. Totuși, într-un moment de neatenție, aceasta a lovit bordura cu roata autoturismului și nu a mai putut să-și continue drumul.

„Bineînțeles că am întârziat cu pregătitul, am plecat de acasă grăbită cu mașina și grăbindu-mă foarte tare am luat o bordură, cauciucul s-a crăpat, am parcat mașina regulamentar și am luat o mașină ca să ajung. Doar cauciucul, nu am nicio daună, totul e în regulă”, a povestit Karmen, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

În timpul emisiunii, partenerul de viață al lui Karmen, Bogdan Căplescu, a venit la studio cu o mașină pentru iubita lui.

Cătălin Măruță a fost martorul unui conflict în timpul emisiunii sale

În altă ordine de idei, Cristi Mitrea și Kamara și-au aruncat cuvinte grele în direct, în emisiunea lui Cătălin Măruță, iar Gabriela, prietena solistului, a dat amploare conflictului. Totul a pornit de la concursul Survivor România. Kamara a fost criticat pentru comportamentul său în emisiune.

După ce a părăsit Survivor România, Kamara a fost invitat în emisiune la Cătălin Măruță. Discuția părea inițial una calmă. Mai mult, a adus cadouri din Republica Dominicană, coliere și brelocuri, pentru toți oamenii din platou.

„Toiagul meu a dispărut cu tot cu bagaj. Am venit fără nimic. Am vrut să vin cu multe scoici. 15 kilograme de scoici am adunat. Gabriela m-a primit la aeroport cu o gașcă de prieteni. I-am scris și inițialele pentru că Gabriela este cea mai bună a prietenă a mea. Normal că erau. Erau mai multe lucruri scrise pe toiag”, a spus Kamara.

În plus, acesta a vorbit despre multiplele conflicte în care a fost implicat și a susținut că, în afară de ce s-a văzut la televizor, el a scris piese și a inventat povești cu care își adormea seara colegii de echipă.