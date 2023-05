Este vorba despre concurenta Diane Inamahoro. Acesta le-a dat mari emoții tuturor celor aflați în platoul emisiunii „Chefi la Cuțite” după ce a leșinat la finalul unei probe.

Potrivit informațiilor oferite de chef Sorin Bontea, acesteia i s-a făcut rău dintr-o dată și a leșinat.

Chef Sorin Bontea a avut o surpriză neplăcută

De asemenea, medicii au intervenit imediat după ce concurentei i s-a făcut rău.

„Dintr-o dată i s-a făcut rău! A leșinat cumva. I s-a făcut rău”, a spus chef Sorin Bontea.

La rândul său, Mariana Zinner i-a oferit o mână de ajutor pentru a-și reveni.

„Eu am fost la Salvare câțiva ani buni și am rămas cu primul instinct. I-am spus să inspire pe nas, să respire pe gură și a ascultat toate comenzile mele. Atunci m-am liniștit, am văzut că e pe drumul cel bun!”, a spus Mariana Zinner.

Diane Inamahoro a spus că nu s-a hidratat corespunzător în ultima vreme

După ce și-a revenit, Diane Inamahoro a explicat că nu s-a hidratat corespunzător în ultima vreme.

„Mi s-a făcut rău, s-a adunat oboseala, nu am băut destulă apă. Nu am avut suficientă grijă de mine, am dat tot ce am putut în probă, am avut și un pic de emoții”, a spus concurenta.

Totodată, aceasta le-a spus medicilor că nu au de ce să își facă griji, deoarece este sănătoasă. Chiar și așa, medicii au avut grijă ca Diane Inamahoro să își revină complet înainte de a continua emisiunea.

Adevărul despre „Chefi la Cuțite”

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au devenit celebri la nivel național datorită emisiunilor TV „Master Chef” și „Chefi la Cuțite”. Deși, în fața camerelor de filmat, par cei mai buni prieteni, în realitate, cei trei au o relație strict profesională.

Ba mai mult, Cătălin Scărlătescu îi acuză pe cei doi bucătari chefi că sunt invidioși pe el și că sunt inamicii lui „veritabili”.

„Mă feresc de Bontea și de Dumitrescu ca de draci. Ăștia sunt călare pe mine tot timpul. Sunt singurii mei doi inamici veritabili. Noi nu suntem prieteni. Eu încă n-am ieșit cu Bontea și cu Dumitrescu la o bere, noi trei.

Acum foarte mult timp, când am cunoscut-o prima dată în viața mea pe Mona Segall (n.red. producător de televiziune), ea mi-a spus așa: „Tu o să fii cel mai iubit bucătar din țara asta.” Bontea și cu Dumitrescu au fost atenți și cred că de atunci le-a rămas în cap că eu sunt cel mai iubit bucătar și atunci ei fac front în fața mea.

Am avut un moment în care am intrat cu ei doi în metrou și au venit trei oameni: „Vreau să fac poză cu tine!” „Păi și cu ei doi?” „Nu””, a explicat vedeta în cadrul podcastului „Fain și Simplu” de pe canalul de Youtube „ Fain & Simplu cu Mihai Morar”.