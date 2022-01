Chiar în momentul în care cele două echipe se află față în față la jocul pentru recompensă, Liviu Mihalca face anunțul neașteptat. Războinicul spune clar că cedează și cere singur eliminarea sa din concurs. Acesta se lansează într-un discurs emoționant, care într-un final îi aduce descalificarea.

„Consider că pentru mine și pentru toată lumea sănătatea fizică și psihică e primordială. Consider că în echipa asta noi ne-am format ca și un pumn de la început. Iar acest pumn are mai multe degete. Dacă un deget se rupe trebuie pansat. Consider că acel deget am fost eu și cel mai bun pansament pentru mine ar fi înlocuirea mea sau părăsirea concursului. Primele zile au fost ok, dar consider că nu pot să duc această competiție până la sfârșit, nu pot să o câștig și nu are rost să mă amăgesc pe mine și pe colegii mei. Survivor nu este pentru toată lumea, este mai greu decât se vede la televizor. Eu dansez, am voință pe traseu, dar nu mi-aș dori să nu mai pot să dansez apoi”, a spus Liviu Mihalca la „Survivor România 2022”.

Liviu Mihalca este dansator profesionist

Putem deja spune că tânărul de 22 de ani a făcut parte din echipa „Războinicilor”. El este dansator profesionist și este foarte activ pe rețelele de socializare, unde postează adesea imagini de la antrenamente sau competițiile la care participă. Un loc special în inima sa îl ocupă dansul popular, după cum se observă și în imaginile postate pe acesta.

De asemenea, este și un fan al tatuajelor având în vedere că imaginea postată de cei de la Pro TV scoate în evidență faptul că fostul „Războinic” are un astfel de desen pe unul dintre brațe.

Liviu Mihalca are și o iubită, pe Raluca. Cei doi, potrivit informațiilor de pe Facebook, ar fi împreună din anul 2017 și postează adesea imagini împreună.

Cine sunt cei 24 intrați în competiție?

Amintim că, cei 24 de concurenți au intra în competiție începând de duminică o șansă la cei 100.000 de euro puși la bătaie și titlul de Survivor.

Cei 12 Faimoși care pornesc la drum sunt: Andreea Tonciu, Cătălin Zmărăndescu, CRBL, Elena Chiriac, Emil Rengle, Laura Giurcanu, Otilia, Radu Itu, Robert Niță, Roxana Ciuhulescu, TJ Miles și Xonia.

Cei 12 Războinici care sunt deciși să demonstreaze ceea ce pot sunt: Alexandra Duli, Alex Delea, Alexandru Nedelcu, Ana Dobrovie, Angela Forero, Blaze, Elena Matei, Ionuț Popa, Liviu Mihalca, Ramona Crăciunescu, Relu Pănescu și Ștefania Ștefan.

Competiția este acum în punctul în care va elimina unul dintre participanți, după ce meciul a fost pierdut în ediția trecută de echipa Faimoșilor. Cei trei concurenți care se află pe lista scurtă pentru eliminare sunt Roxana Ciuhulescu, Cătălin Zmărăndescu și Xonia.