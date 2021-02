Survivor România 2021. Mai precis este vorba despre Alin Sălăjean, Războinicul poreclit ”Buturugă”. Acesta a fost eliminat în ediția difuzată vineri. Prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel a anunțat că Alin Sălăjean nu mai este lăsat să continue competiția din cauza unor probleme medicale. Amintim că același lucru s-a întâmplat și în cazul Alexandrei Stan.

Chiar dacă este unul dintre cei mai buni sportivi de pe traseu, acesta a trebuit să părăsească reality-show-ul filmat în Republica Dominicană la recomandarea medicului emisiunii.

După ce anunțul a fost făcut în Consiliul de nominalizare, Alin Sălăjean a ținut un discurs de adio.

”Survivor România este plin de surprize. Vorbeam întotdeauna de bărbăție, vorbeam că trebuie să fiu coerent în vorbire, în fapte, să știți că până în acest moment așa am făcut. Dăcă vă aduceți bine aminte vă spuneam că voi pleca de aici fără niciun fel de resentimente, pentru că pe mine nu mă afectează nicio părerea a unor oameni pe care-i cunosc de ceva timp. Mă afectează doar părerea prietenilor și a familiei. Am avut multe divergențe, am fost cred cel mai votat”, și-a început Alin discursul.