Din cuprinsul articolului Românii ar putea plăti mai puțin pentru energie, dacă vor fi introduse prețuri dinamice

Consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru energie dacă vor fi introduse prețuri diferite în funcție de orele zilei. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că se ia în calcul un sistem cu trei intervale orare. Astfel, între orele 6 și 10 dimineața energia ar costa cel mult 1 leu, între 10 și 18 ar fi 80 de bani, iar între 18 și 20 ar fi 1,4 lei pentru că atunci cererea este cea mai mare și prețul urcă.

El a spus că acest sistem ar ține cont de diferențele mari de pe piață: vara, ziua prețul pe megawatt poate fi chiar 10 lei, iar seara poate urca până la 4.000 de lei.

Ivan a dat exemplul aerului condiționat: dacă îl pornești ziua, când energia e mai ieftină, poți să răcești locuința la 20 de grade, iar temperatura se menține câteva ore.

În schimb, dacă ajungi acasă la 17:00 și ai 30 de grade în casă, vei fi nevoit să pornești aparatul exact când energia e mai scumpă.

Ivan a spus că și marile companii ar putea să își organizeze altfel producția, folosind mai multă energie în timpul zilei. În felul acesta, rețeaua ar fi mai puțin încărcată seara, între orele 18 și 22, când cererea este cea mai mare.