Mircea Badea se pregătește să-i încânte pe telespectatorii Antenelor cu o surpriză de proporții. Realizatorul TV vrea să se reinventeze prin noua ipostază de comentator special. Despre ce este vorba?

Recent, Antena 1 și Antena 3 au anunțat că dețin drepturile de transmisie pentru cursele de Formula 1. Cele două posturi se pregătesc să ofere telespectatorilor o experiență senzațională începând cu următoarele zile.

Cu Cătălin Cedric Ghigea desemnat în rolul de comentator principal, Antena 1 are în plan să ofere o surpriză plină de strălucire pentru fanii motorsportului. Este vorba de prezența lui Mircea Badea în calitate de invitat special.

Mircea Badea este recunoscut pentru pasiunea sa pentru sport, un fapt binecunoscut de către toți telespectatorii Antenei 1 și Antenei 3.

Până în acest moment, Mircea Badea a fost asociat în principal cu comentariile sale despre sporturile de contact. Fie că este vorba de MMA sau de box.

Cu toate acestea, conform informațiilor oferite de Fanatik, se pare că Badea se pregătește să exploreze un nou teritoriu în viața sa.

„Voi comenta Formula 1 la Antenă începând cu acest weekend. Am vorbit, ne-am înțeles, am bătut palma. (…) Ca voi, am fost telespectator al F1 pentru cel puțin 25 de ani și nu am ratat nicio cursă (unele le-am văzut înregistrate).

De mulți ani am și abonament la F1TV. În fiecare zi citesc cel puțin 1,5 ore despre F1”, a declarat Cătălin Cedric Ghigea, citat de gsp.