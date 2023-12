Mircea Badea, dezamăgit de sistemul sanitar din România. Prezentator TV a vorbit despre cazul tinerei mămici externată din spital doar cu un halat murdar pe ea. În ochii lui se putea citi clar dezamăgirea și îngrijorarea pentru tânăra mămică, chiar dacă a încercat să comenteze cazul într-o manieră comică.

Vă reamintim că o femeie tânără, care a devenit mamă acum trei zile, a fost externată din spital cu nou-născutul în brațe, îmbrăcată doar într-un halat, lenjerie intimă și șlapi. A fost nevoită să plece așa din spital deoarece garderoba de unde trebuia să-și ia hainele s-a închis la ora 15:00. Proaspăta mamă a fost constrânsă să parcurgă distanța de la spital (Baia Mare) până acasă (Vișeul de Sus), îmbrăcată într-o cămașă de noapte murdară, fiind și haina în care a adus pe lume copilul.

Mircea Badea a trecut și el printr-un moment dramatic în trecut. Cu mulți ani în urmă, părinții lui au trăit șocul vieții lor. În acea vreme, medicii nu au acordat nicio speranță. Ce s-a întâmplat mai exact?

Mircea Badea a dezvăluit o experiență dificilă din copilăria sa. Părinții săi au traversat un episod îngrozitor atunci când, din cauza laptelui praf, a intrat în comă, suferind de deshidratare severă. A fost transportat de urgență la spital, dar medicii nu i-au acordat nicio șansă. În ciuda acestui fapt, a fost trimis acasă întrucât medicii erau convinși că nu va supraviețui.

Din fericire, scenariul tragic nu s-a materializat, iar vedeta a povestit acum această experiență cu umor.

„Eu am mâncat lapte praf. ”Similac” se numea. Şi am intrat în comă. Eu am fost în comă când eram mic. Se vede? Am fost în comă, complet deshidratat.

Practic și acum sunt un miracol pe picioare, în sensul că se presupunea că … M-au trimis de la spital acasă. ”Gata, luați-l că moare.”

N-am murit, încă. Deci, eu de asta zic. Să mâncăm ce-am mâncat în copilărie? ”Similac”? Eu am început cu Similac. E bine? Nu”, a povestit, joi seară, Mircea Badea în cadrul emisiunii TV „În gura presei”.