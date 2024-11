Marţi seară, Mihai Gâdea a întrerupt dezbaterea de la Antena 3 CNN pentru a atrage atenția unui spectator din sală, al cărui comportament ar fi deranjat atmosfera.

Incidentul a avut loc în momentul în care Radu Miruță le-a transmis susținătorilor PSD, Florin Manole și Adrian Câciu, că românii resimt efectele creșterii prețurilor și a subliniat că Marcel Ciolacu nu părea să înțeleagă ce înseamnă inflația.

Marți seara, președintele AUR, George Simion, a intervenit brusc în timpul emisiunii moderată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN.

Realizatorul i-a permis lui George Simion să își exprime punctul de vedere. Candidatul AUR a continuat să dezmintă zvonurile referitoare la o presupusă colaborare cu serviciile de informații ale Federației Ruse.

Mihai Gâdea i-a reamintit liderului AUR că acesta a refuzat să participe la dezbaterea electorală organizată de Antena 3 CNN.

Jurnalista Cătălina Porumbel i-a adresat o întrebare lui George Simion, amintindu-i liderului AUR că are interdicție de intrare în două țări, respectiv Republica Moldova și Ucraina.

Cătălina Porumbel l-a întrebat pe George Simion dacă se va retrage din cursa pentru Cotroceni în cazul în care vor apărea imagini dintr-o întâlnire cu ofițeri ai GRU. Liderul AUR a răspuns că va renunța la candidatură dacă vor fi prezentate dovezi clare care să arate că ar fi colaborat cu serviciile de informații rusești.

Mihai Gâdea l-a întrebat direct dacă este „agent rus” și i-a reamintit că în AUR există membri cu legături cu mișcarea legionară, antisemiți și pro-ruși. În fața acestor acuzații, liderul AUR a respins categoric informațiile conform cărora ar face propagandă pro-Kremlin, explicând că activitatea sa s-a concentrat exclusiv pe susținerea unirii României cu Basarabia, adică cu teritoriul controlat de Republica Moldova.

„Nu vreau să-mi fie cântat imnul Rusiei, ci imnul României. Se aduc niște denigrări și niște atacuri nejustificate la adresa noastră și eu fac același apel la Ciolacu, la autorități. Nu am cunoștință de autocare, noi am organizat la summit-ul PPE un protest, puteți arăta și acele imagini. Toată activitatea mea publică e vizibilă inclusiv la domnul Gâdea am fost cu un grup de unioniști basarabeni”, a spus Simion.