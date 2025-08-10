George Simion este revoltat de modul în care autoritățile intervin după inundațiile devastatoare care au avut loc recent în zona Moldovei.

Mai exact, președintele AUR a postat sâmbătă, 9 august, o filmare realizată pe lacul Bicaz, care este plin de deșeuri. George Simion atrage atenția că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a promis încă de acum 7 zile că se intervine în forță pentru a se elibera lacul de lemnele și gunoaiele aduse de viitura puternică.

„Dați imaginile mai departe să le vadă Ministra Mediului”, este titlul filmării postate de Simion pe pagina sa de Facebook, alături de mesajul „Ocupată cu cadavrul lui Iliescu, ministrul mediului a uitat de Poiana Teiului unde acum 7 zile spunea că se intervine susținut. Like dacă nu ai votat USR ”.

Pe imagini, se poate auzi și vocea lui George Simion, care spune:

„Doamna Buzoianu, doamna ministru al Mediului, v-am zis ceva! Ați mințit! Ia uitați ce-i aici, dragi prieteni. Doamna Buzoianu, nu e nicio activitate aici. Coada lacului Bicaz, Poiana Teiului, la două săptămâni după inundații, lucruri sunt în continuare la fel. Au trimis o zi câteva utilaje să muncească și instituțiile statului în continuare nu-și fac datoria. Uitați-vă ce jale e aici! Doamna Buzoianu, puneți-vă pe treabă că nu cred că prindeți luna în stilul ăsta. Voi erați ocupați cu alți morți și aici, unde e atribuția dumneavoastră, ați uitat să veniți. Aici e plin de mortăciuni. Nici p-ăștia nu-i vedeți?”

„Sunt leșuri de animale, mobilă, deșeuri și bușteni, e o bombă cu ceas, dacă nu vor fi luate deșeurile la timp. Deși Hidroelectrica are atribuții pentru a le scoate din apă, noi am luat decizia de a ajuta cu toate măsurile, am cerut de urgență reprezentanților Apelor Române în a ajuta să fie scoase la timp toate deșeurile”, preciza șefa de la Ministerul Mediului pentru Digi24, în urmă cu o săptămână.