Jador a fost implicat într-un grav accident de circulație, iar noua mașină a manelistului, marca Mercedes S-Klasse a fost avariată destul de rău de un cal care a sărit în fața automobilului.

Anunțul a fost făcut chiar de artist prin intermediul rețelelor de socializare. Se pare că Jador se afla pe locul din spate în timp ce un apropiat de-al său conducea bolidul de lux cumpărat în urmă cu doar o lună.

După accident Jador a precizat că ar fi putut să ajungă la spital sau chiar să moară, însă viteza mașinii a fost una mică, iar tragedia a fost evitată. Totodată, el a făcut un apel la oameni să își lege animalele pentru a fi evitate astfel de situații.

„Bine că n-am pățit nimic, serios. Puteam să ajungem pe la spital, să, Doamne fereste, să pățim ceva mai rău, să murim.

Dacă aveam viteză, se putea întâmpla și asta. Ca lecție, oameni buni, legați-vă animalele și nu le mai lăsați pe stradă. Am făcut un mare accident, mașina mea din păcate, de o lună de zile, arată așa. A sărit un cal în fața mașinii, bine că n-aveam viteză”, a declarat Jador, într-un „Live” pe rețelele de socializare.

Jador nu face plângere la poliție

Deși mașina artistului a fost făcută praf, copilul proprietarului calului lăsat liber pe stradă a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut ce pagubă a făcut animalul. În acest context, artistul a decis să nu îi facă nimic proprietarului.

El a mai precizat că nu va depune plângere și va lăas lucrurile așa cum sunt.

„Nici nu m-am întâlnit cu proprietarul calului, copilul lui plângea, se ascunsese. Copilul ăsta mi-a rupt sufletul, plângea că n-are bani, el se gândea la ce are de dat tatăl lui. Bineînțeles că n-o să-i fac nimic, pentru că știu cum e să trăiești în greu.

Ca să repare probabil mașina asta ar fi trebuit să plăteasca foarte mult… pentru tatăl lui ar însemna probabil un an de muncă în străinătate. Așa că n-o să depunem plangere, n-o sa se întample nimic, că suntem oameni”, a spus Jador.