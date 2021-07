Ambrozia, una dintre cele mai periculoase plante din România, provoacă mari probleme de sănătate. Aceasta s-a extins peste tot prin țară, mai ales prin orașe. Acesta este și cazul orașului Târgu Jiu, unde această plantă și-a găsit în cartierele din zonă, în spaţiile verzi de lângă blocuri și chiar în parcările publice.

Oamenii ajung la spital pe capete

În fiecare zi la cabinetele de alergologie România se prezintă pacienţi care prezintă simptome specifice de alergie la ambrozie, scrie adevărul.ro.

„Nu există zi în care să nu am pacienţi alergici la ambrozie. Sunt poate şi doi-trei pacienţi pe zi. A crescut foarte mult numărul de pacienţi cu alergie la ambrozie. Din practica mea curentă şi din experienţa de-a lungul anilor, numărul pacienţilor alergici la ambrozie a crescut exponenţial. În cazul alergiilor cauzate de polen, simptomele pot să apară în jurul vârstei de 4-5 ani. Este îngrijorăt că vârsta de apariţie a simptomatologiei a scăzut la sub un an. Am pacienţi de vârste mici pe care i-am diagnostica cu rinită alergică indusă de polenul de ambrozie“, a explicat Dr. Simona Coleaşă, medic alergolog.

Care sunt simptomele alergiei la ambrozie

Doctorii spun că simptomele alergiei la ambriozie sunt similiare simptomelor oricăror alergii la polen, şi anume: fenomeme de rinită alergică, conjunctivită alergică, astm bronşic alergic. Un pacient cu alergie la ambrozie poate să strănute în salve, chiar de 30 de ori o dată.

„Este un pacient care nu poate respira, prezintă congestie nazală, îi curge nasul abundent, apoi, îl mănâncă nasul, poate să apară simptomatologie oculară, mâncărimi ale ochilor, umflături, lăcrimare. De asemenea, pot prezenta manifestări de tip mâncărimi la nivelul urechii sau faringelui. Pacienţii alergici la ambrozie pot să îşi piardă parţial sau temporar mirosul. Din cauza acestor simptome, aceşti pacienţi pot să prezinte somnolenţă, oboseală cronică şi dacă simptomatologia apare la nivelul căilor respiratorii inferioare, vorbim despre astmul bronşic alergic. Pacienţii pot prezenta crize de tuse, dificultăţi în respiraţie sau o respiraţie şuierătoare. Toate acestea le afectează calitatea vieţii şi, uneori, cu modificări în competenţele le locurile de muncă“, a mai explicat doctorul.

Nu există tratament pentru ambrozie

Se pare că alergia la ambrozie nu are vindecare, însă doctorii spune că primul sfat în cazul în care suferim de simptomele de mai sus este acela că, dacă sesizaţi că aveţi tot acest cortegiu de simptome sau o parte dinte ele, an de an, în această perioadă a anului, în lunile august-septembrie, cel mai bine este să mergeţi la un consult la un medic de specialitate, pentru un diagnostic de precizie.

Aceşti pacienţi trebuie să evite plimbările în aer liber, în special după ploi, când polenul începe să se ridice în aer. Mai mult, la revenirea în casă trebuie să-şi facă un duş general, să îşi schimbe hainele cu care au fost afară, să se spele frecvent pe păr, să poarte ochelari de soare pentru a evita contactul polenului cu ochiul și neapărat să poarte mască.

Ce este ambrozia

Ambrozia este o buruiană, o iarbă sălbatică, extrem de invazivă şi răspândită, care are denumirea populară „Iarba pârloagelor“ sau „Iarba pustiei“. Ambrozia este răspândită în toate zonele României. Ea creşte spontan pe toate terenurile lăsate necultivate. Este întâlnit pe marginea drumurilor, a căilor ferate, a apelor curgătoare, în parcuri neîngrijite, terenuri în construcţie, culturile de cereale şi de floarea soarelui, iar, mai nou, a apărut chiar şi în parcări sau în spaţiile verzi de lângă blocuri.

Cum poate fi combătută ambrozia

Specialiștii mai spuns că cea mai eficientă metodă de combatere este prin cosire succesivă, atunci când a ajuns la înălţimea de cel puţin 50 de centimetri, pentru a nu ajunge la maturitate, deoarece produce un număr foarte mare de seminţe, 30.000 de seminţe, care îşi păstrează calităţile germinative până la 40 de ani. Ea poate fi combătută şi chimic, prin ierbicidare. Planta poate fi distrusă şi prin smulgere, folosind mănuşi de protecţie.

Deţinătorii terenurilor pe care crește ambrozia pot primi amenzi între 1.000 şi 1.500 de lei, pentru persoane fizice şi între 10.000 şi 20.000 de lei pentru persoane juridice, dacă nu o curăță în timp util.