După o perioadă în care carburanții au cunoscut ieftiniri, majorările au revenit în forță la pompe. Specialiștii pun această evoluție pe seama creșterii prețului petrolului la nivel global, influențată direct de situația tensionată din regiune. Atacurile intensificate ale Ucrainei asupra Rusiei au ridicat îngrijorări serioase privind aprovizionarea cu petrol.

Pe măsură ce piața reacționează la aceste evenimente, șoferii din România observă costuri mai mari la fiecare alimentare. Fie că vorbim despre benzină, motorină sau GPL, valorile afișate în benzinării reflectă creșterea cererii și reducerea temporară a ofertei.

Potrivit informațiilor publicate marți, 26 august 2025, site-ul peco-online.ro oferă cele mai actuale tarife pentru toate tipurile de carburant.

Această platformă centralizează zilnic date din întreaga țară, astfel încât conducătorii auto să poată verifica în timp real unde se află cele mai bune prețuri. Valorile comunicate marți indică diferențe clare între orașe și chiar între benzinării din aceeași zonă.

Pentru data de 26 august 2025, carburanții înregistrează unele dintre cele mai bune prețuri în județul Mureș. Potrivit peco-online.ro, stația Petrolium Privat din Iernuț afișează cea mai mică valoare pentru benzina standard: 7,00 lei litrul. Aceeași companie, dar în Albești, oferă motorina standard la un tarif minim de 7,34 lei litrul.

În ceea ce privește GPL-ul, marți cel mai avantajos preț se găsește în București. La stația DriveGas din sectorul 4, litrul de GPL costă 3,43 lei, ceea ce reprezintă un avantaj pentru cei care folosesc acest tip de combustibil. Aceste tarife evidențiază diferențe importante între zone, chiar și în cadrul aceleiași companii.

Comparativ cu săptămâna precedentă, modificările sunt vizibile. Scumpirile sunt moderate, dar continue, ceea ce poate afecta planificarea cheltuielilor pentru șoferi pe termen mediu. Astfel de variații apar frecvent în contextul unor evenimente internaționale cu impact major asupra pieței petroliere.

În București, tarifele afișate marți arată astfel:

benzină: 7,32 lei litrul,

motorină: 7,58 lei litrul,

GPL: 3,43 lei litrul.

Aceste valori sunt disponibile în special la stațiile Lukoil din sectoarele 1 și 3, iar pentru GPL la DriveGas, strada Luica, sectorul 4.

La Cluj-Napoca, datele arată ușoare variații:

benzină: 7,29 lei litrul,

motorină: 7,49 lei litrul,

GPL: 3,59 lei litrul.

Timișoara afișează tarife apropiate, cu mici creșteri la GPL:

benzină: 7,33 lei litrul,

motorină: 7,58 lei litrul,

GPL: 3,63 lei litrul.

În Iași, șoferii plătesc:

benzină: 7,34 lei litrul,

motorină: 7,57 lei litrul,

GPL: 3,63 lei litrul.

Constanța completează lista cu valori similare:

benzină: 7,35 lei litrul,

motorină: 7,56 lei litrul,

GPL: 3,59 lei litrul.

Toate aceste date pot fi consultate detaliat pe site-ul peco-online.ro, platformă care oferă zilnic actualizări despre tarifele din întreaga țară. Șoferii pot verifica astfel rapid unde se află cele mai bune oferte pentru carburant.

Informațiile sunt utile mai ales în contextul scumpirilor frecvente, când diferențele de câțiva bani pe litru pot face o mare diferență pe termen lung. Platforma rămâne o sursă importantă pentru cei care urmăresc atent evoluția pieței și doresc să optimizeze costurile de alimentare.