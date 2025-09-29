Ministerul Justiției a transmis într-un comunicat că, pe 29 septembrie, au avut loc discuții la nivel înalt prin videoconferință cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite, care au confirmat arestarea la cererea României a cetățenilor P.H., P.A.C. și P.D. Aceștia se află în prezent în custodia autorităților emiriene pentru a fi parcurse procedurile judiciare necesare extrădării.

”Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiţiei au fost purtate discuţii, prin intermediul unei videoconferinţe, cu autorităţile omolog din Emiratele Arabe Unite. În cadrul acestor discuţii, autorităţile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetăţenilor români P.H., P.A.C. şi P.D., aflaţi pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind şi în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, arată Ministerul Justiţiei într-un comunicat oficial.

Ministerul Justiției a precizat că arestarea celor trei persoane reflectă succesul colaborării între instituțiile române implicate în punerea în aplicare a mandatului de arestare, în cadrul cooperării judiciare internaționale. Totodată, oficialii au subliniat că detalii suplimentare privind procedurile nu pot fi făcute publice pentru a nu periclita obiectivul final, respectiv extrădarea celor trei cetățeni români.

”De asemenea, în cadrul videoconferinţei, s-au purtat discuţii despre continuarea negocierilor pentru viitoarele tratate privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală şi extrădarea”, mai anunţă ministerul.

Horațiu Potra, mercenar și apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a fost reținut pe 24 septembrie în Dubai.

La finalul lunii februarie, pe numele său, al fiului său și al unei rude au fost emise mandate de arestare în lipsă pentru tentative împotriva ordinii constituționale.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a explicat atunci că Potra poate fi adus în țară prin înțelegeri bilaterale, având în vedere lipsa unui tratat de extrădare între România și Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat că, deși momentan nu există un tratat de cooperare judiciară între cele două state, autoritățile române fac tot ce le stă în putință pentru ca procedura de extrădare să fie finalizată cât mai rapid.