O mutare surprinzătoare în industrie: Holcim finalizează achiziția Xella. Ce urmează pentru piață

Holcim a anunțat finalizarea achiziției Xella, unul dintre principalii producători europeni de sisteme pentru zidărie, într-o tranzacție evaluată la 1,85 miliarde de euro. Operațiunea marchează o extindere semnificativă a portofoliului grupului elvețian, care își consolidează astfel poziția pe segmentul soluțiilor pentru construcții noi, dar și pe piața renovărilor și a eficienței energetice.

Prin preluarea Xella, Holcim își completează oferta cu branduri cunoscute din industrie, precum Ytong, Hebel, Silka și Multipor. Compania își propune să își extindă capacitatea de a livra sisteme integrate pentru pereți și soluții destinate construcțiilor moderne, cu accent pe sustenabilitate și eficiență energetică.

Reprezentanții Holcim au transmis că această achiziție susține strategia „NextGen Growth 2030”, orientată spre dezvoltarea portofoliului de soluții cu valoare adăugată ridicată. De asemenea, integrarea Xella aduce în grup peste 4.000 de angajați.

„Această achiziție promovează strategia NextGen Growth 2030 a Holcim, accelerând viziunea noastră de a fi partenerul principal pentru construcții sustenabile. Prin extinderea portofoliului nostru de soluții de construcții de înaltă valoare cu mărci de top precum Ytong, Hebel, Silka și Multipor, achiziția va permite Holcim să ofere clienților noștri sisteme de pereți sustenabile și inovatoare complet integrate. Aceasta îmbunătățește capacitățile Holcim de vânzare a specificațiilor în construcțiile moderne și sustenabile, de la circularitate și renovare eficientă energetică până la design inteligent și construcții modulare. Le urez bun venit celor peste 4.000 de angajați ai Xella în familia Holcim”, a declarat Miljan Gutovic, Holcim CEO.

Valoarea achiziției este raportată la un multiplu EBITDA pro forma din 2026 de 8,9x, respectiv 6,9x după realizarea sinergiilor estimate la 60 de milioane de euro anual, începând cu al treilea an. Tranzacția a primit recent aprobarea Comisiei Europene, după ce autoritățile de concurență au analizat impactul asupra pieței.

Pentru a obține acordul necesar finalizării, Holcim a acceptat să vândă o parte din activele sale, ca răspuns la preocupările legate de concurență. Măsura a fost considerată esențială pentru avansarea procesului de preluare.

În contextul aprobării tranzacției, Holcim a propus cedarea unei afaceri din România, respectiv unitatea de producție de beton celular autoclavizat din Adjud. Această decizie face parte din pachetul de ajustări solicitate pentru autorizarea achiziției la nivel european.

Fabrica de la Adjud a intrat în portofoliul Holcim România în urma achiziției integrale a Somaco Grup Prefabricate, realizată în 2019. Ulterior, compania a investit peste 15 milioane de euro în modernizarea unității, ceea ce a dus la o creștere de aproximativ 45% a capacității de producție în 2023.

Produsele fabricate la Adjud sunt comercializate sub brandul Performo BCA, lansat de Holcim pe piața locală, parte din segmentul materialelor de construcții.

Evoluții financiare la nivel local

Datele financiare arată că Holcim SA s-a apropiat anul trecut de pragul de 3 miliarde de lei cifră de afaceri, în creștere ușoară față de anul anterior. În același timp, profitul companiei a înregistrat o creștere semnificativă, depășind 534 de milioane de lei.

Pe de altă parte, Xella România a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 299 de milioane de lei, în scădere față de anul precedent, în timp ce profitul a urcat la aproape 80 de milioane de lei. Compania avea 282 de angajați la finalul anului trecut.