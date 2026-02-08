Achiziția Uranus Pluton SRL permite Holcim România să își extindă prezența pe segmentul resurselor naturale, prin integrarea unui operator de carieră de granit activ din anul 2004, cu operațiuni în județul Tulcea. Tranzacția vine într-un context în care cererea pentru materiale de construcții rămâne susținută, atât pe segmentul infrastructurii, cât și al proiectelor private.

Prin această mutare, Holcim urmărește consolidarea lanțului de aprovizionare și diversificarea soluțiilor oferite pieței, într-o perioadă în care stabilitatea surselor de materii prime devine un avantaj competitiv esențial.

Casa de avocatură NNDKP a oferit asistență juridică Holcim România pe toate etapele tranzacției, acoperind atât aspectele corporative, cât și cele specifice domeniului Energie și Resurse Naturale. Mandatul a inclus analiza de due diligence asupra societății țintă și a activităților miniere desfășurate de aceasta, precum și negocierea contractului de vânzare-cumpărare de părți sociale.

De asemenea, avocații NNDKP au fost implicați în redactarea și revizuirea documentației contractuale relevante, asigurând conformitatea tranzacției cu cadrul de reglementare aplicabil sectorului extractiv.

Asistența juridică a fost coordonată de Ruxandra Bologa, Partener și unul dintre coordonatorii practicilor de Corporate/M&A și Energie și Resurse Naturale din cadrul NNDKP. Din echipa de proiect au mai făcut parte Emanuel Flechea, Asociat Manager Senior, Georgiana Surdu, Asociat, precum și Vlad Tănase, Partener în cadrul practicii de Tranzacții Imobiliare.

„Ne bucurăm pentru oportunitatea de a asista Holcim România într-o nouă achiziție pe piața materialelor de construcții, ce contribuie la consolidarea poziției sale în piață și diversificarea portofoliului de produse și soluții. Suntem încântați că am putut sprijini Holcim pe parcursul întregului proces, susținând viziunea companiei de creștere sustenabilă, și le mulțumesc pentru încrederea acordată echipei NNDKP și excelenta colaborare de până acum”, a declarat Ruxandra Bologa, Partener NNDKP.

Cu o experiență de peste 35 de ani pe piața avocaturii de afaceri din România, NNDKP oferă asistență juridică integrată în toate ariile de drept relevante pentru tranzacții complexe și proiecte de reglementare. Practica de Energie și Resurse Naturale a firmei s-a consolidat în ultimele trei decenii printr-un portofoliu extins de proiecte, inclusiv mandate cu un grad ridicat de noutate legislativă.

Calitatea serviciilor și complexitatea proiectelor gestionate de NNDKP au fost recunoscute constant de ghidurile juridice internaționale Chambers & Partners, Legal 500 și IFLR 1000, care plasează firma pe primele poziții în clasamentele de profil.

Impact asupra pieței materialelor de construcții

Achiziția Uranus Pluton se înscrie într-un trend mai larg de consolidare a pieței materialelor de construcții, în care marii jucători urmăresc integrarea verticală și securizarea accesului la resurse. Pentru Holcim România, tranzacția reprezintă atât o investiție strategică, cât și o etapă importantă în adaptarea la noile cerințe de sustenabilitate și eficiență operațională.