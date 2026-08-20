Facturile Hidroelectrica pot fi diferite luna viitoare. Ce trebuie să faci între 22 și 26 august

Clienții Hidroelectrica au la dispoziție intervalul 22-26 august pentru a transmite valoarea afișată de contor. Comunicarea indexului autocitit permite furnizorului să țină cont de consumul efectiv atunci când este stabilită valoarea facturii de energie electrică.

Transmiterea datelor în perioada indicată poate reduce situațiile în care consumul este stabilit estimativ. Astfel, factura emisă poate avea la bază cantitatea de energie înregistrată în realitate, nu o valoare aproximată.

Pentru calcularea corectă a facturii la energie, consumatorii trebuie să comunice periodic indexul furnizorului. În acest fel, suma de plată este raportată la consumul comunicat, fără diferențele care pot apărea atunci când furnizorul utilizează o valoare estimată.

În situația în care indexul nu este transmis, furnizorul poate calcula consumul pe baza unei aproximări. Valoarea respectivă poate fi diferită de consumul efectiv înregistrat de contor, iar regularizarea se poate face ulterior, după verificările sau citirile efectuate potrivit procedurilor aplicabile.

Pentru clienții Hidroelectrica, intervalul în care poate fi transmis indexul este stabilit în fiecare lună. În luna august, perioada anunțată pentru autocitire este 22-26 august, iar compania le recomandă consumatorilor să transmită datele corect și la timp.

Indexul poate fi transmis în perioada 22-26 a fiecărei luni, prin mai multe variante puse la dispoziția clienților. Consumatorii pot folosi Portalul Client Hidroelectrica, aplicația iHidro sau serviciul telefonic gratuit al companiei.

Aplicația iHidro este disponibilă atât în App Store, cât și în Google Play Store. Pentru cei care preferă comunicarea telefonică, indexul poate fi transmis apelând numărul 0800 800 359, apelul fiind gratuit.

Hidroelectrica le transmite clienților să verifice cu atenție valoarea introdusă înainte de trimitere. Comunicarea corectă a indexului este importantă pentru ca datele folosite la facturare să corespundă situației reale a contorului.

Factura Hidroelectrica poate fi achitată integral online, fără crearea unui cont și fără autentificarea în portalul pentru clienți. Pentru efectuarea plății sunt necesare numărul de contract și numărul facturii.

Clienții care vor să utilizeze aplicația iHidro trebuie mai întâi să finalizeze procesul de contractare, în cazul în care sunt clienți noi. Ulterior, aceștia își pot crea un cont pentru accesarea serviciilor disponibile în aplicație.

Potrivit informațiilor transmise de Hidroelectrica, pașii pentru crearea contului sunt prezentați astfel: „Dacă ești client nou și ai finalizat cu succes procesul de contractare, următorul pas este crearea contului în aplicația iHidro.

Descarcă aplicația din Google Play, AppStore sau intră pe ihidro.ro/Portal,

Accesează secțiunea „Înregistrează-te”,

Completează datele necesare (CNP + POD pentru persoane fizice și CUI + POD pentru firme)”.

Pentru persoanele fizice, în procesul de înregistrare sunt solicitate CNP-ul și codul POD, iar pentru firme sunt necesare CUI-ul și POD-ul. După completarea datelor cerute, clientul poate continua procesul de creare a contului în aplicația iHidro.