În cadrul emisiunii Be EU cu Sabina Iosub, Gheorghe Falcă a vorbit despre reglementările europene aflate în curs privind sistemele feroviare și despre nevoia ca România să trateze acest domeniu ca prioritar.

Potrivit europarlamentarului, „România trebuie să ia în serios calea ferată”, pentru că „în 2050, cantitatea de marfă va fi dublă față de cea actuală” și „nu poţi înghesui toate tirurile pe autostradă”.

El a insistat că „cine se pregătește pentru viitor va fi câștigător”, dar a avertizat că „beneficiile vor fi majore, dar este necesar să facem planificare”.

Falcă a explicat că sistemele feroviare din statele UE funcționează încă pe legislații diferite, ceea ce generează bariere administrative și operative.

„Este foarte important să înțelegem că, până acum, modul de funcționare al căilor ferate din țările Uniunii Europene a fost reglementat de reguli diferite, legislații diferite, care au reprezentat obstacole. Se realizează acum această legiferare europeană, care va duce, având în vedere că mai este timp pentru implementare, la o viteză mai mare de transport. Programarea, verificările și plata amenzilor de întârziere vor fi identice. Practic, va exista un regulament care va reglementa foarte bine această piață”, a explicat europarlamentarul.

Adresându-se clasei politice din țară, Falcă a transmis un avertisment clar:

„România, în primul rând, trebuie să ia în serios calea ferată. Plecăm de la un lucru esențial, pe care trebuie să îl audă politicul din țară: trebuie să luăm în serios calea ferată”.

Acesta a subliniat că „pentru că, în 2050, cantitatea de marfă va fi dublă față de cea actuală”, transportul rutier nu poate fi singura soluție, deoarece „nu poți înghesui toate tirurile pe autostradă”, în timp ce „calea ferată este optimă pentru transportul acestei mărfuri”.

Oficialul român a explicat că Bruxelles-ul lucrează și la un plan amplu de conectare a statelor membre prin trenuri de mare viteză.

Falcă a declarat că „De aceea Uniunea Europeană elaborează acest regulament. De asemenea, Uniunea Europeană programează ca, până în 2040, să lege capitalele Uniunii Europene prin trenuri de mare viteză, iar planul a fost deja prezentat în luna noiembrie”.

În contextul negocierilor ce urmează, a menționat: