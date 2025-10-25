Informația a fost făcută publică printr-un anunț de participare postat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

„Linia de cale ferată Dărmăneşti-Vicşani-Frontieră face parte din reţeaua TEN-T (reţeaua transeuropeană de transport, n.r.) şi este o linie importantă a reţelei de cale ferată din România, ce preia traficul internaţional de pe rutele coridoarelor Rin-Dunăre şi Marea Baltică-Marea Neagă-Marea Egee (fostele coridoare de transport multimodal IV şi IX) şi rutele feroviare ale ţărilor din nord-estul Europei (Republica Moldova, Ucraina, Rusia). Podul este amplasat peste Râul Suceava în staţia Dorneşti, pe direcţia Dorneşti-Rădăuţi.”, se menţionează în anunţ.

Valoarea estimată a contractului variază între 42,43 milioane lei și 50,31 milioane lei și va acoperi o perioadă de 80 de luni. Achiziția face parte dintr-un proiect sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, se precizează în document. Conform sursei citate, finanțarea provine din fonduri externe nerambursabile, bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA, precum și alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual pentru această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate prin lege.

De asemenea, ofertantul trebuie să dovedească că media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani a fost de cel puțin 10,7 milioane lei, luându-se în considerare exercițiile financiare ale anilor 2022, 2023 și 2024.

Contractul urmează să fie atribuit printr-o licitație deschisă, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 15 decembrie 2025, ora 15:00.

Reprezentanții Informatică Feroviară, CFR SA și ai operatorilor de transport feroviar s-au întâlnit recent pentru a discuta implementarea mesajului „Train Composition”, o cerință prevăzută în masterplanul ERA.

Întâlnirea a avut loc miercuri și a vizat colaborarea dintre operatorii de transport și managerul de infrastructură CFR SA în vederea digitalizării proceselor feroviare prin transmiterea corectă a mesajului „Train Composition”.

Acest mesaj TAF/TAP-TSI trebuie transmis de către operatorii de transport către managerul de infrastructură după ce trenul este gata de plecare din stația de origine sau oriunde pe parcurs, dacă structura trenului se modifică.

Recepționarea mesajului „Train Composition” de către CFR SA reprezintă implementarea unei măsuri din Masterplanul SEDP, denumită „Train Preparation Function”, contribuind astfel la optimizarea și digitalizarea compunerii trenurilor.

În cadrul întâlnirii, Informatică Feroviară S.A., în calitate de furnizor de servicii informatice pentru CFR S.A., a prezentat două soluții tehnice prin care operatorii de transport feroviar pot transmite mesajul Train Composition, precum și direcțiile de dezvoltare ulterioară a aplicațiilor și serviciilor suport.

Cele două soluții de recepționare a mesajului Train Composition sunt:

printr-o soluție standardizată – Common Interface (CI);

printr-o soluție nestandardizată – protocol de comunicație securizat FTP(S).

Informațiile primite prin mesajul Train Composition sunt ulterior utilizate în sistemul informatic al CFR, denumit IRIS.

„Întâlnirea a constituit un pas important în coordonarea eforturilor comune dintre Informatică Feroviară S.A., managerul de infrastructură și operatorii de transport feroviar, pentru implementarea unitară și interoperabilă a standardelor europene TAF/TAP-TSI”, afirmă Informatica Feroviară.