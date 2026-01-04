Fenomenul care a dus la închiderea drumului național DN 641 a fost determinat de acumularea apei din precipitațiile recente. Apele pârâului Teslui au depășit capacitatea de preluare a tuburilor de scurgere de sub podul de cale ferată, inundând carosabilul pe o lungime de aproximativ 50 de metri. Apa a atins o adâncime de circa 20 cm, făcând impracticabilă circulația rutieră în zonă.

Reprezentanții Apele Române Jiu au explicat situația astfel:

„Ca urmare a precipitaţiilor căzute în ultima perioadă, s-au înregistrat scurgeri de pe versanţi şi torenţi, care au condus la creşteri de niveluri şi debite pe pârâul Teslui, fără depăşirea Cotelor de Apărare. În aceste condiţii, a fost inundată partea carosabilă a DN 641 (Mischii – Caracal), în localitatea Pieleşti, sat Pârşani, pe o lungime de aproximativ 50 m, cu o lamă de apă de circa 20 cm, situaţie generată de incapacitatea tuburilor de scurgere de sub podul de cale ferată de a prelua debitul”,au spus ei.

Situația a creat neplăceri semnificative pentru șoferi și a impus intervenția autorităților locale pentru prevenirea oricăror accidente.

Pentru a asigura siguranța participanților la trafic, Poliția Rurală, sprijinită de CLSU Pieleşti, a instituit restricții de circulație pe segmentul afectat al DN 641. Traficul a fost deviat pe o rută ocolitoare situată la aproximativ 500 de metri aval de zona inundată, până la retragerea completă a apei.

Această măsură a fost necesară deoarece circulația pe tronsonul afectat reprezenta un risc direct pentru șoferi și vehicule, din cauza stratului de apă care putea reduce aderența și vizibilitatea. În plus, autoritățile au urmărit evitarea blocării traficului pe drumurile secundare din localitate.

Reprezentanții Apele Române Jiu au subliniat că monitorizarea zonei rămâne prioritară: ”Apele Române Jiu (Administraţia Bazinală de Apă Jiu), prin SGA Dolj, continuă acţiunile de monitorizare şi supraveghere a zonei, pentru prevenirea apariţiei unor situaţii de risc suplimentare”,

Astfel, autoritățile rămân vigilente pentru a interveni rapid în cazul în care nivelul apei ar crește din nou sau dacă apar alte fenomene hidrologice.

Blocarea DN 641 a generat disconfort pentru șoferii care tranzitau zona, fiind necesară reorganizarea traseelor locale. Restricțiile de circulație au vizat nu doar prevenirea accidentelor, ci și protecția infrastructurii rutiere, afectată de debitul crescut al pârâului Teslui.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră și să utilizeze rutele ocolitoare indicate. În plus, cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale în zonele cu risc de inundații și să fie atenți la eventuale schimbări ale condițiilor meteorologice.

Monitorizarea continuă a DN 641 este esențială pentru a asigura reluarea circulației normale cât mai rapid posibil. În paralel, autoritățile evaluează capacitatea sistemelor de scurgere și posibile măsuri pentru prevenirea unor situații similare pe viitor.