Specialiștii companiei Romgaz lucrează în această perioadă la integrarea noii platforme informatice cu sistemele interne ale companiei, astfel încât procesul de încheiere a contractelor de furnizare de gaze naturale și energie electrică pentru populație să se desfășoare fără sincope în perioada următoare.

Informația a fost confirmată de conducerea Romgaz pentru Mediafax, care arată că proiectul se află într-o etapă avansată de pregătire tehnică și logistică.

Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, operator de înmagazinare și producător de energie electrică, este totodată câștigătorul contractului pentru realizarea platformei informatice dedicate furnizării de gaze naturale și energie electrică.

Potrivit directorului general al companiei, Răzvan Popescu, integrarea aplicației este esențială pentru ca Romgaz să poată intra efectiv pe piața concurențială de furnizare către clienți casnici și non-casnici mici, în contextul ridicării plafonării prețurilor.

Conducerea companiei estimează că pregătirile de natură logistică vor fi finalizate în următoarele săptămâni, ceea ce va permite transmiterea ofertelor de abonamente și demararea procesului de contractare. Livrarea efectivă a gazelor naturale către noii clienți ar urma să înceapă concomitent cu încheierea schemei de plafonare și compensare aplicabile și pe segmentul gazelor naturale.

Astfel, primele oferte concurențiale pentru clienți casnici și non-casnici mici ar putea fi lansate spre sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie 2026, iar livrările ar urma să fie demarate din luna aprilie 2026.

„Estimăm că primele oferte de furnizare de gaze naturale în regim concurențial către clienții casnici şi non-casnici mici vor putea fi lansate pe piață spre sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, urmând ca livrările să fie demarate din luna aprilie 2026, odată cu finalizarea actualei scheme de plafonare și compensare”, a precizat Răzvan Popescu pentru sursa citată.

Contractul pentru execuția platformei informatice a fost lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) în ianuarie 2025 și semnat la finalul lunii iulie a aceluiași an.

Conform caietului de sarcini publicat pe SEAP la începutul lunii ianuarie, Romgaz avea nevoie de adaptarea unui sistem informatic care să permită gestionarea activităților de furnizare și distribuție a gazelor naturale și energiei electrice atât în regim concurențial, cât și în regim reglementat, în calitate de furnizor de ultimă instanță.

Documentația tehnică prevedea implementarea unor funcționalități specifice pentru fiecare tip de activitate, inclusiv procese de contractare, calculul prețurilor și facturarea în masă, transmiterea de notificări automate către clienți și raportarea către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. Aceste cerințe au devenit cu atât mai importante în contextul în care Romgaz și-a extins semnificativ responsabilitățile în ultimii ani.

La momentul lansării licitației, compania furniza gaze naturale pentru aproximativ 600 de locuri de consum și energie electrică pentru circa 400 de locuri de consum, însă nu în regim concurențial.

În perioadele în care a fost desemnat furnizor de ultimă instanță, în baza prevederilor OUG nr. 27/2022 privind schema de sprijin, Romgaz a trebuit să gestioneze suplimentar aproximativ 2.500 de locuri de consum, potrivit datelor din caietul de sarcini.

Datele publicate de ANRE în cel mai recent raport de monitorizare a pieței gazelor naturale arată că, în luna octombrie 2025, pe piață activau 12 producători și 75 de furnizori, alături de operatorii de transport, distribuție, înmagazinare și traderii din piețele centralizate.

Romgaz se afla pe primul loc în topul producătorilor, cu o cotă de piață de 52,51%, fiind urmat de OMV Petrom și Black Sea Oil & Gas.

Pe segmentul de furnizare, piața era dominată, în funcție de numărul de clienți, de Engie România și E.On Energie România, cu cote de peste 85% cumulat, în timp ce alți furnizori, precum PPC Energie, aveau ponderi mult mai reduse. Intrarea Romgaz pe piața concurențială ar putea modifica treptat acest echilibru.

Din punct de vedere financiar, Romgaz a raportat rezultate pozitive pentru primele nouă luni ale anului 2025, cu venituri totale mai mari cu peste 376 milioane de lei, reprezentând o creștere de peste 6%.

Grupul Romgaz, controlat majoritar de statul român prin Ministerul Energiei, include mai multe filiale deținute integral și are o capitalizare bursieră de peste 40 de miliarde de lei, situându-se pe locul al treilea pe piața de capital din România.