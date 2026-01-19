Robert Turcescu a prezentat Davos ca pe un eveniment care ar putea marca finalul unei configurații a lumii, așa cum o știm acum. El a sugerat că această ediție ar putea fi una decisivă, mai ales în contextul în care marile puteri și liderii internaționali se află într-o perioadă de repoziționare.

În discuție a apărut și tema participării României. Robert Turcescu a remarcat că România nu este reprezentată la nivel de președinte, deși în mod obișnuit la Davos vin delegații consistente din multe state.

El a amintit și explicația oferită public de Marius Lazurca, potrivit căreia președintele României nu merge la Davos pentru că vrea să transmită un mesaj legat de prioritățile interne și pentru că prezența nu ar fi avut suficientă substanță construită din timp.

Rober Turcescu: La Davos este ultima întâlnire de salon, ultima întâlnire de birou, de discuții, care ar putea fi ultima în actuala configurație a lumii. Deci lucrul ăsta ar putea schimba semnificativ în următoarea perioadă și asta ar putea să fie ultima întâlnire la care Donald Trump se duce cu vreo 60 de inși după el. Merg toți, din toate țările, de la polonezi, la nemți, la francezi. Al nostru nu se duce, Nicușor Dan. A ieșit Marius Lazurca să motiveze de ce nu se duce. A zis așa: Președintele României nu merge la Davos pentru că vrea să transmită mesajul că nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importante și consilierii nu îmi pot construi suficientă substanță pentru prezența mea la Davos.

Adrian Severin a spus că, înainte de a judeca aceste transformări, ar fi util să încercăm să înțelegem lumea într-un context de confuzie globală și individuală. El a explicat că trăim vremuri aproape fără precedent sau cu precedente foarte îndepărtate.

Pentru a descrie atmosfera, Severin a făcut o paralelă cu o carte pe care a spus că a apreciat-o, scrisă de jurnalista americană Barbara Tuchman. El a rezumat ideea din volumul care descrie ultimele zile dinaintea declanșării Primului Război Mondial și primele zile de război.

Severin a amintit un episod simbolic din Londra, când moartea regelui Eduard al VII-lea a adunat la un loc multe familii regale și lideri europeni. A explicat că aceea a fost, în opinia lui, ultima ocazie de acest fel înainte ca războiul să îi pună în conflict direct și să ducă, ulterior, la prăbușirea imperiilor.

Din această perspectivă, Severin a spus că Davos îi amintește de acea întâlnire și că vede forumul ca pe o reuniune funebră. A descris atmosfera ca pe un priveghi în care participanții vin mai degrabă pentru a păstra aparențele, indiferent de ce se va anunța oficial că s-a discutat.

În analiza lui, Adrian Severin a sugerat că Davos ar putea funcționa mai mult ca un ritual de final de etapă, decât ca un spațiu care produce soluții clare. El a spus că nu se așteaptă ca această întâlnire să „învie” vechile structuri, chiar dacă participanții vor încerca să arate că totul rămâne sub control.