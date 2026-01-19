Davos ar putea fi „ultima întâlnire” în forma actuală
Robert Turcescu a prezentat Davos ca pe un eveniment care ar putea marca finalul unei configurații a lumii, așa cum o știm acum. El a sugerat că această ediție ar putea fi una decisivă, mai ales în contextul în care marile puteri și liderii internaționali se află într-o perioadă de repoziționare.
În discuție a apărut și tema participării României. Robert Turcescu a remarcat că România nu este reprezentată la nivel de președinte, deși în mod obișnuit la Davos vin delegații consistente din multe state.
El a amintit și explicația oferită public de Marius Lazurca, potrivit căreia președintele României nu merge la Davos pentru că vrea să transmită un mesaj legat de prioritățile interne și pentru că prezența nu ar fi avut suficientă substanță construită din timp.
Rober Turcescu: La Davos este ultima întâlnire de salon, ultima întâlnire de birou, de discuții, care ar putea fi ultima în actuala configurație a lumii. Deci lucrul ăsta ar putea schimba semnificativ în următoarea perioadă și asta ar putea să fie ultima întâlnire la care Donald Trump se duce cu vreo 60 de inși după el. Merg toți, din toate țările, de la polonezi, la nemți, la francezi. Al nostru nu se duce, Nicușor Dan. A ieșit Marius Lazurca să motiveze de ce nu se duce. A zis așa: Președintele României nu merge la Davos pentru că vrea să transmită mesajul că nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importante și consilierii nu îmi pot construi suficientă substanță pentru prezența mea la Davos.
Adrian Severin compară Davos cu o reuniune funebră dinaintea Primului Război Mondial
Adrian Severin a spus că, înainte de a judeca aceste transformări, ar fi util să încercăm să înțelegem lumea într-un context de confuzie globală și individuală. El a explicat că trăim vremuri aproape fără precedent sau cu precedente foarte îndepărtate.
Pentru a descrie atmosfera, Severin a făcut o paralelă cu o carte pe care a spus că a apreciat-o, scrisă de jurnalista americană Barbara Tuchman. El a rezumat ideea din volumul care descrie ultimele zile dinaintea declanșării Primului Război Mondial și primele zile de război.
Severin a amintit un episod simbolic din Londra, când moartea regelui Eduard al VII-lea a adunat la un loc multe familii regale și lideri europeni. A explicat că aceea a fost, în opinia lui, ultima ocazie de acest fel înainte ca războiul să îi pună în conflict direct și să ducă, ulterior, la prăbușirea imperiilor.
Din această perspectivă, Severin a spus că Davos îi amintește de acea întâlnire și că vede forumul ca pe o reuniune funebră. A descris atmosfera ca pe un priveghi în care participanții vin mai degrabă pentru a păstra aparențele, indiferent de ce se va anunța oficial că s-a discutat.
În analiza lui, Adrian Severin a sugerat că Davos ar putea funcționa mai mult ca un ritual de final de etapă, decât ca un spațiu care produce soluții clare. El a spus că nu se așteaptă ca această întâlnire să „învie” vechile structuri, chiar dacă participanții vor încerca să arate că totul rămâne sub control.
Adrian Severin: Haideți să încercăm să ne lămurim cât de cât în această lume a nedumeririi globale și individuale în același sens, pentru că într-adevăr trăim niște vremuri aproape fără precedent sau cu precedente foarte îndepărtate și uitate. O carte care mie mi-a plăcut foarte mult a unei jurnaliste americane excelente Barbara Tuchman, poate ați văzut cartea, „Tunurile din August” se chema și ea descria istoria ultimelor zile de dinaintea începerii Primului Război Mondial și a primelor zile de la începutul Primului Război Mondial. Războiul a început în august și de aceea cartea se intitula „Tunurile din august”.
Și primul capitol al cărții este dedicat unei procesiuni funebre, unui ritual de înmormântare care are loc la Londra. Murise regele Eduard al VII-lea și cum familia regală britanică era înrudită cu toate familiile regale ale Europei, a fost ultima ocazie în care toți principii europeni, împărați, regi, de asemenea și în cazul republicilor, șefi de state, șefi de guverne, miniștri de externe, s-au reunit la Londra pentru a însoți cortegiul funebru al regelui britanic. A fost ultima întâlnire pentru că după aceea imediat la câteva săptămâni, luni a urmat războiul. care a pus toate aceste familii cap în cap și care a condus și la prăbușirea imperiilor respective. O prăbușire pe termen scurt sau una care a mai durat.
De ce v-am spus asta? Pentru că întrunirea de la Davos îmi amintește de această reuniune. Va fi funebră. Și la Davos va fi o reuniune funebră. Este un fel de priveghi, ca să zic așa, la care vine domnul Trump din respect pentru defunct, pe care îl urăște, îl ura la antipatiza absolut total. Vin bineînțeles și rudele apropiate, părinții mortului, frații și așa mai departe și vor discuta, își vor aminti și despre lucrurile bune și despre lucrurile rele. Ca la priveghi.
Deci cred că asta se va întâmpla, nu putem aștepta nici învierea mortului, pentru că domnul Trump e departe de a fi un Iisus Hristos care poate învia morții și să poată să învie ceva vietăți prin Iad, dar în fine sigur că putem compara Davosul cu un Iad, dar nu cred că asta e misiunea cu care se va duce acolo domnul Trump. Deci vor încerca cumva să salveze aparențele, după părerea mea, indiferent de ce își propun să discute, indiferent de ce vor anunța că au discutat.
