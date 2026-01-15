Robert Turcescu a povestit că anul trecut, în Japonia, a observat ce a numit o criză a Generației Z și a generației dinaintea ei. El a spus că a vorbit acolo cu o femeie care le era ghid și care le-a explicat cum se raportează tinerii japonezi la relații și familie.

Potrivit lui Turcescu, ghidul i-a spus că unii tineri nici măcar nu au o prietenă sau un prieten până după 30 de ani. În același context, el a spus că femeile din Japonia, chiar și la 40 și ceva de ani, se consideră încă adolescente și se comportă ca atare.

El a prezentat ideea ca pe un semn de schimbare majoră în societate, sugerând că o astfel de realitate ar putea deveni un model pentru lumea viitorului.

Robert Turcescu a mai descris o situație care l-a surprins în Tokyo. El a spus că a văzut foarte multe cărucioare pe stradă și, la început, a crezut că sunt pentru copii.

El a afirmat că a întrebat ghidul ce se întâmplă și acesta i-ar fi recomandat să meargă să verifice ce se află în cărucioare. Turcescu a spus că, atunci când s-a uitat mai atent, a observat că în multe astfel de cărucioare erau câini de talie mică, plimbați ca pe niște copii.

Bogdan Comaroni a intervenit și a completat ideea, spunând că în Japonia există și o problemă legată de spațiu. El a sugerat că acest aspect ar avea un rol în felul în care arată viața de acolo.

După aceea, Comaroni a făcut și o glumă, spunând că ar trebui schimbat numele Generației Z și să li se spună „Generația Zât”. În același ton, a spus că ar trebui să plimbe pisici, nu câini. Replica lui a venit ca o completare ironică la exemplul cu cărucioarele din Tokyo. El a mai spus, în glumă, că după Generația Z urmează apocalipsa.