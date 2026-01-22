Sesizarea Acordului de liber schimb UE-Mercosur la CJUE a fost aprobată și cu votul europarlamentarilor PSD, într-un context tensionat, marcat de protestele fermierilor români, care avertizează asupra riscurilor pentru agricultura europeană. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a salutat decizia Parlamentului European, subliniind într-o intervenție la Digi24 că nu se opune acordului în sine, ci lipsei unor garanții clare pentru agricultori.

„Eu nu m-am opus acordului cu Mercosur. Sunt de acord cu comerțul liber, dar un comerț liber fără date, fără studii de impact și fără garanții pentru fermierii români și europeni poate duce într-o zonă de dumping”, a afirmat Barbu.

Potrivit ministrului, problema nu constă în deschiderea piețelor, ci în diferențele semnificative de standarde dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur.

El a subliniat că în țările Mercosur se folosesc substanțe interzise în UE, ceea ce ridică riscuri pentru agricultura românească.

„În sectorul vegetal, în zona Mercosur se folosesc substanțe din categoria 1 și 2, interzise în UE. Fermierii români nu pot utiliza neonicotinoide, iar în Brazilia și Argentina acestea sunt folosite. De aceea am cerut garanții”, a explicat Barbu.

Barbu a subliniat că aceste diferențe ar putea diminua semnificativ competitivitatea fermierilor europeni, în special în sectoarele strategice pentru România.

Ministrul a menționat sectorul avicol, unde România deține prima poziție în Uniunea Europeană, avertizând că importurile ar putea afecta exact aceste puncte forte.

„România produce 598 de milioane de pui. Se vorbește despre un procent de 1,5% din consumul UE, aproximativ 180.000 de tone, dar dacă se importă doar piept de pui din Mercosur, asta poate însemna 25% din consumul Uniunii Europene. Impactul ar fi devastator pentru anumite sectoare”, a avertizat ministrul.

Acesta a mai spus și că România este lider european și la efectivele de vacă de carne, un alt sector vulnerabil în fața importurilor masive.

Întrebat de ce doar europarlamentarii PSD au susținut trimiterea acordului UE-Mercosur la CJUE, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a precizat că și el a refuzat să semneze memorandumul inițial.

„Am cerut retrimiterea memorandumului pentru a include garanții clare. Era necesar un studiu de impact serios, prezentat premierului și președintelui, pentru a ști exact dacă fermierii români sunt afectați”, a spus ministrul.

Printre garanțiile cerute de partea română se numără:

licențierea strictă a companiilor care importă din Mercosur;

utilizarea produselor importate exclusiv în statul care le aduce, fără comerț intracomunitar;

mecanisme clare de protecție pentru fermieri și procesatori.

Ministrul a spus că Acordul UE–Mercosur poate genera beneficii economice, însă doar dacă este însoțit de clauze ferme de protecție.