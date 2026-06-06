Donald Trump analizează o idee neobișnuită pentru inteligența artificială. Americanii ar putea deveni acționari în marile companii AI

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că administrația sa analizează posibilitatea ca publicul american să dețină participații în companiile care dezvoltă inteligență artificială. Anunțul vine într-un moment în care Washingtonul încearcă să stabilească modul în care va reglementa unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei.

Donald Trump a precizat că intenționează să organizeze chiar săptămâna viitoare o întâlnire cu liderii marilor companii din domeniul inteligenței artificiale.

În declarațiile făcute jurnaliștilor la bordul aeronavei Air Force One, Donald Trump a afirmat că ideea unei implicări directe a populației în companiile de inteligență artificială este analizată de administrația sa.

Președintele american a apreciat că există un aspect interesant în această abordare, deoarece ar putea transforma dezvoltarea inteligenței artificiale într-un parteneriat cu publicul american.

„Există ceva foarte interesant în această idee, prin care aproape că se transformă într-un parteneriat cu publicul american”, le-a spus el jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One. „Vom analiza această posibilitate.”

Declarațiile sale au venit la scurt timp după ce publicația NOTUS a relatat că oficiali americani au avut discuții preliminare cu reprezentanți ai industriei AI privind posibilitatea ca guvernul SUA să cumpere participații în aceste companii.

Până în prezent, Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre întâlnirea planificată cu liderii industriei și nici despre eventualele măsuri care ar putea fi discutate.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, printre companiile care ar putea fi implicate în discuții se numără OpenAI, Anthropic, Google, Meta și SpaceX.

Niciuna dintre aceste companii nu a oferit deocamdată un punct de vedere oficial cu privire la ideea participării guvernului sau a publicului american în structura lor de acționariat.

Anunțul apare într-o perioadă în care administrația Trump încearcă să găsească un echilibru între stimularea dezvoltării tehnologice și introducerea unor reguli privind utilizarea inteligenței artificiale.

Administrația Trump s-a confruntat în ultimele luni cu dificultăți în stabilirea unei strategii clare pentru sectorul AI.

La sfârșitul lunii mai, Casa Albă a anulat o ceremonie programată pentru semnarea unui ordin executiv privind inteligența artificială. Potrivit presei americane, decizia a venit după ce reprezentanți ai industriei au exprimat rezerve față de unele prevederi ale documentului.

Donald Trump a declarat atunci că nu era de acord cu anumite aspecte ale ordinului și că nu dorește să adopte măsuri care ar putea afecta poziția Statelor Unite în competiția tehnologică cu China.

Ulterior, în această săptămână, președintele american a semnat o versiune modificată a ordinului executiv. Documentul solicită principalilor dezvoltatori de inteligență artificială să transmită voluntar cele mai avansate modele ale lor pentru teste guvernamentale de securitate cibernetică înainte de lansarea publică.

Dezbaterea privind reglementarea inteligenței artificiale s-a intensificat după lansarea unor noi sisteme extrem de performante.

Experți citați în presa americană au atras atenția asupra riscurilor asociate unor instrumente avansate de inteligență artificială, care ar putea fi utilizate pentru dezvoltarea unor atacuri cibernetice sofisticate împotriva infrastructurilor critice, inclusiv în sectorul bancar.

În paralel, administrația Trump și-a extins implicarea în anumite domenii strategice ale economiei americane. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, guvernul SUA a preluat participații în compania producătoare de cipuri Intel, precum și în unele firme active în domeniul mineralelor rare și al tehnologiilor cuantice.