Humane World for Animals Europe (denumită anterior Humane Society International Europe) a lansat The Pecking Order 2025, al treilea raport anual consecutiv care evaluează politicile și progresele privind bunăstarea puilor crescuți pentru carne în rândul marilor companii de fast-food din România, alături de șase alte țări europene (Franța, Suedia, Danemarca, Cehia, Italia și Polonia).

În timp ce scorul mediu al țărilor europene pentru bunăstarea păsărilor a crescut la 26% în 2025, față de 22% în 2024, rezultatele din România înregistrează o scădere îngrijorătoare. Scorul mediu al industriei a scăzut la 11% în 2025, de la 17% în 2023, ceea ce face ca România să fie piața cu cel mai mic scor.

Raportul evidențiază o ruptură între promisiunile companiilor, așteptările consumatorilor și realitatea crudă cu care se confruntă milioane de păsări din industria alimentară.

Rezultatele arată că lanțurile de fast-food trebuie să adopte de urgență standarde crescute de bunăstare pentru păsările din lanțurile lor de aprovizionare, având în vedere magnitudinea industriei: în 2024, 6,7 miliarde de pui au fost sacrificați pentru carne în Uniunea Europeană.

Dintre aceștia, 320 de milioane au provenit din România, conform datelor furnizate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, 2025.

Aproape 90% dintre puii crescuți pentru carne în Uniunea Europeană provin din sisteme intensive de interior, în care zeci de mii de păsări sunt înghesuite în hale suprapopulate. În plus, sunt selectate rase care cresc atât de repede încât suferă frecvent de afecțiuni ale membrelor și dificultăți de mers.

Aceste păsări, cunoscute în industrie sub numele de “pui broiler”, sunt cele mai numeroase animale de fermă din lume.

Cu toate acestea, legislația învechită încă permite creșterea lor în aceste sisteme de producție, unde duc o viață de suferință din cauza ritmului de creștere rapid și nesănătos, a suprapopulării, a mediilor lipsite de stimuli și a metodelor de sacrificare inumane.

Pentru a aborda aceste probleme sistemice, raportul The Pecking Order se bazează pe criteriile științifice ale Angajamentului European pentru Pui (European Chicken Commitment), agreate de 38 de organizații pentru bunăstarea animalelor din întreaga lume.

Aceste criterii stabilesc standardele minime care pot răspunde celor mai urgente probleme de bunăstare în producția de pui crescuți pentru consum. Clasamentul din raport este calculat în baza angajamentelor publice ale companiilor și a modului în care acestea urmăresc și raportează progresul față de public.

Ediția din 2025 a analizat 12 mari lanțuri de fast-food active în țara noastră, iar rezultatele cheie relevă o diferență între angajamentele globale pentru bunăstarea animalelor din partea companiei-mamă și implementarea locală.

Din nou, IKEA conduce clasamentul datorită angajamentului său clar față de ECC, dar și a faptului că a publicat un plan de parcurs și termene limită. Însă IKEA nu este transparentă în ceea ce privește progresul în implementare.

Urmează Pizza Hut care are un angajament față de ECC, dar nu prezintă un raport privind implementarea promisiunilor.

Pe locul trei este Subway: politica sa ECC este doar parțial aliniată, după renunțarea la termenul limită din 2026.

Kentucky Fried Chicken (KFC) are o politică proprie care nu îndeplinește standardele de bază ale ECC și compania nu raportează nimic în privința progreselor.

Celelalte branduri internaționale și naționale (Burger King, Domino’s Pizza, McDonald’s, Popeyes, Starbucks, 5 to go, Salad Box și Spartan) au scoruri între 0% și 1%, pentru că nu au niciun angajament pentru bunăstarea puilor crescuți pentru carne.

„Animalele sunt cele care plătesc prețul pentru bunăstarea precară din industria alimentară, atunci când sunt crescute în hale fără lumină naturală și îngrășate rapid astfel încât abia pot merge. Bunăstarea animală este un indicator important al unei afaceri responsabile și reziliente. Este dezamăgitor că pentru al treilea an la rând, raportul The Pecking Order arată o imagine îngrijorătoare a României: deși consumatorii cer condiții mai bune pentru animale, lanțurile de fast-food nu iau nicio măsură. Este momentul ca aceste companii să își asume responsabilitatea și să adere la standardele European Chicken Commitment. Noi, Humane World for Animals, invităm companiile din industria alimentară să ne contacteze, să lucrăm împreună pentru creșterea standardelor de bunăstare animală în lanțurile lor de aprovizionare”, afirmă Andreea Roseti, director de țară pentru Humane World for Animals în România.

Creșterea intensivă a puilor nu provoacă doar suferința animalelor, ci este și o chestiune de sănătate publică. Utilizarea abuzivă și excesivă a antibioticelor pentru a stimula creșterea și a preveni îmbolnăvirea a contribuit la apariția bacteriilor rezistente la antibiotice, afectând astfel bunăstarea animalelor și sănătatea oamenilor.

Angajamentul European pentru Pui (ECC) promovează trecerea la rase de pui cu creștere lentă, mai sănătoase, cu o imunitate crescută și care necesită mai puține tratamente. Angajamentul presupune, de asemenea, reducerea densității de stoc, măsură dovedită pentru creșterea nivelului de bunăstare pentru animale, dar și o nevoie scăzută de antibiotice.

Raportul The Pecking Order este un instrument pentru progres, pentru că oferă acțiuni concrete pe care lanțurile de fast-food, fermierii și legiuitorii le pot face, pentru a-și asuma responsabilitatea și a produce o schimbare.