Născută Maria Franca Fissolo, ea a fost o figură importantă în cadrul afacerii de familie care a devenit un nume de referință la nivel mondial. În luna decembrie a anului trecut, Maria Franca Ferrero fusese numită președinte onorific pe viață al Grupului Ferrero, companie înființată în urmă cu 80 de ani și care își are în continuare sediul central în Alba.

Soțul său, Michele Ferrero, care a murit în 2015, a condus Grupul Ferrero timp de decenii și a avut un rol esențial în dezvoltarea popularei creme tartinabile Nutella, o pastă de alune de pădure și nuga. Conducerea operațională a afacerii de familie este asigurată în prezent de fiul lor, Giovanni. Familia Ferrero este considerată una dintre cele mai bogate dinastii antreprenoriale din Italia, notează DPA.

Grupul Ferrero este cunoscut la nivel internațional în special datorită produsului Nutella. Originile acestei creme tartinabile datează din secolul al XIX-lea, în nordul Italiei, când cofetarii au început să utilizeze alune de pădure măcinate ca înlocuitor pentru pudra de cacao, obținând o cremă de nuga brună. Amestecul brut era disponibil pentru cumpărare în magazine sub formă de cremă tartinabilă, iar Michele Ferrero a dezvoltat ulterior această abordare. Începând din 1964, fiul fondatorului a avut ideea de a comercializa produsul în borcane.

În prezent, Grupul Ferrero produce o gamă variată de produse de patiserie, printre care se numără Mon Chéri, Ferrero Rocher și gama de ciocolată Kinder destinată copiilor. Produsele companiei sunt comercializate în aproape toate țările lumii, iar Germania rămâne una dintre cele mai fidele piețe pentru compania italiană.

