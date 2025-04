Carmen Stănescu a urmat cursurile Conservatorului Regal de Muzică și Artă Dramatică din București, sub îndrumarea profesoarei Marioara Voiculescu, iar debutul său pe scenă a fost în 1945, cu rolul Ecaterinei Ivanovna în piesa „Frații Karamazov”.

De-a lungul carierei sale de excepție, Carmen Stănescu a interpretat mai mult de 30 de roluri pe scena Teatrului Național din București și al altor teatre din capitală, fiind apreciată de public și colegii săi pentru talentul și dedicația cu care se dăruia rolurilor sale.

Printre cele mai notabile producții în care a jucat se numără „Frații Jderi”, „Tinerețe fără Bătrânețe”, „Doi Vecini”, „Telegrame”, „Povestea Dragostei” și „Mușchetarul Român”. A fost un nume cunoscut și respectat pe ecranele de cinema, dar și în teatrele din întreaga țară.

Carmen Stănescu a avut privilegiul de a juca alături de actori celebri, precum Silvia Dumitrescu Timică, Sonia Cluceru, Costache Antoniu, Alexandru Giugaru și George Calboreanu, nume care au marcat istoria teatrului românesc.

De asemenea, Carmen a fost o prezență constantă în piese de teatru importante, printre care „Egoistul”, „Cuza Vodă” și „Mitică Popescu”, lucrând cu regizori de renume precum Radu Beligan și Sică Alexandrescu.

Pe lângă activitatea sa pe scenă, Carmen Stănescu a fost și o femeie dedicată în viața personală, fiind căsătorită cu actorul Damian Crâșmaru, alături de care a împărtășit momente frumoase de-a lungul carierei lor comune. Din păcate, spre sfârșitul vieții sale, Carmen Stănescu s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, iar mobilitatea sa a fost serios afectată de o gonartroză care o împiedica să se deplaseze. Aceste dificultăți fizice au contribuit la imposibilitatea de a mai urca pe scenă, iar acest lucru a fost o mare tristețe pentru o actriță care a fost obișnuită să fie mereu activă.

Într-un interviu din 2017, soțul ei, Damian Crâșmaru, a vorbit despre starea de sănătate a actriței, aducând în prim-plan atât problemele de mobilitate, cât și durerea de a nu mai putea juca pe scenă.

„Actrița Carmen Stanescu nu e deloc bine. A făcut o gonartroză și nu mai poate merge. Ea a fost și campioană la atletism, a fost sportivă mare, a mai practicat și alte sporturi, a fost cinci ani în echipa națională de tir.

La vârsta ei, doctorii se tem să o opereze, pentru că e posibil să apară și alte complicații. Merge destul de dificil, nu mai joacă nicaieri și, sincer, nici eu nu mai vreau să joc. Am peste 66 de ani de teatru. Am urcat în scena de 19.900 de ori. Au fost săptămâni în care am jucat de 14 ori, au fost dăți când am căzut în scenă sau când m-au dus la balamuc”, spunea Damian Crâșmaru în 2017, potrivit Click.