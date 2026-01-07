Decizia Guvernul României de a reduce de la 10.000 de lei la 5.000 de lei suma lunară alocată cheltuielilor cabinetelor veterinare a provocat nemulțumire profundă în rândul medicilor.

Ordinul a fost deja aprobat și este aplicabil, iar efectele se văd imediat, spun cei din sistem. Veterinarii susțin că această sumă nu mai acoperă nici măcar costurile minime de funcționare, precum salariile personalului auxiliar, utilitățile sau materialele sanitare obligatorii.

Medicul veterinar Marin Nicoli a explicat că, în aceste condiții, nu mai există alternativă viabilă pentru cabinetele independente, iar falimentul devine inevitabil. El a arătat că animalele vor fi primele afectate, pentru că lipsa serviciilor medicale va duce la creșterea mortalității, iar consecințele se vor răsfrânge inclusiv asupra proprietarilor și, indirect, asupra populației.

În opinia sa, costurile reale vor fi suportate tot de cetățeni, prin efectele unei sănătăți publice veterinare slăbite.

„N-avem alta posibilitate decât să închidem cabinetele, intrăm în faliment. Animalele ar fi afectate în primul rând, plus proprietarii lor, pentru că mortalitatea va fi gravă. Tot noi, cetățenii de rând, vom plăti”, a spus acesta, potrivit Antena 3 CNN.

Ion Tudor, medic veterinar, a declarat că suma de 5.000 de lei nu îi permite nici măcar plata unui asistent veterinar, deși activitatea zilnică presupune un volum mare de muncă și responsabilitate.

El a explicat că, fără cel puțin doi asistenți, desfășurarea activității este practic imposibilă, iar reducerea finanțării blochează complet funcționarea cabinetului. În evaluarea sa, suma rămasă acoperă doar parțial salariul unui singur angajat, fără a lua în calcul restul cheltuielilor curente.

„Eu nu pot să plătesc asistentul veterinar din acești bani, e o muncă enormă. Ar fi imposibil ca eu, fără doi asistenți, să îmi desfășor antrenamentul. 5.000 lei pentru un cabinet veterinar reprezintă blocajul și falimentul. E doar plata către un asistent medical, atât”, a declarat medicul.

Medicii subliniază că nu este vorba doar despre o ajustare bugetară, ci despre o măsură care riscă să destabilizeze rețeaua de asistență veterinară, mai ales în mediul rural. Cabinetele de liberă practică asigură supravegherea sanitară a animalelor, prevenția bolilor și intervenția rapidă în focare, iar dispariția lor ar lăsa zone întinse fără servicii esențiale.

Președintele Colegiul Medicilor Veterinari, Filiala Mehedinți, Ionel Mușat, a explicat că medicii au primit o notă de serviciu prin care li se solicita să semneze un act adițional prin care să accepte diminuarea sumei. El a precizat că această solicitare este inacceptabilă și că, la nivel de județ, colegiul nu va semna astfel de documente.

Mușat a atras atenția că situația amintește de perioade vechi, în care profesia veterinară era subfinanțată și lipsită de autonomie, și a subliniat că singura soluție rezonabilă este deschiderea unui dialog real cu autoritățile. Potrivit acestuia, medicii veterinari nu cer privilegii, ci condiții minime pentru a-și putea îndeplini atribuțiile legale și profesionale.

În județul Mehedinți funcționează în prezent 38 de cabinete veterinare de liberă practică, iar medicii avertizează că multe dintre acestea ar putea fi închise dacă reducerea finanțării se menține. Ei spun că impactul nu se va limita la un singur județ, ci va afecta întregul sistem veterinar, mai ales în zonele unde nu există alternative private sau instituționale.

În lipsa unei soluții rapide, medicii veterinari iau în calcul ieșirea în stradă pentru a atrage atenția asupra riscurilor generate de această decizie. Ei avertizează că sănătatea animalelor, siguranța alimentară și prevenirea bolilor transmisibile depind direct de existența unei rețele funcționale de cabinete veterinare, iar subfinanțarea acestora poate avea consecințe pe termen lung pentru întreaga societate.