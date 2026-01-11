România se confruntă, în aceste zile, cu unul dintre cele mai intense episoade de frig ale sezonului rece, potrivit prognozei săptămânale publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Specialiștii anunță că vremea va rămâne deosebit de rece până în jurul datei de 15 ianuarie, cu ger accentuat în mai multe regiuni ale țării, ninsori, ceață și depuneri de chiciură, iar temperaturile minime vor ajunge, local, până la -19 grade Celsius.

Primul interval analizat, cuprins între 11 ianuarie, ora 20:00, și 12 ianuarie, ora 8:00, aduce o vreme deosebit de rece la nivel național. Gerul va fi prezent local în jumătatea nordică a țării, în dealurile subcarpatice din sud și pe arii restrânse în celelalte regiuni.

Temperaturile minime vor fi, în general, cuprinse între -14 și -6 grade Celsius, valori mult sub media climatologică a perioadei. Cerul va fi mai mult noros în nord-vest și centru, în timp ce în restul teritoriului va fi temporar noros.

Ninsorile vor fi prezente în special în Maramureș și în zona Carpaților Orientali, unde se va depune un strat nou de zăpadă de 5 până la 8 centimetri. Temporar, va ninge și în restul zonei montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Crișana și Banat, precum și izolat în Muntenia și nordul Moldovei, unde stratul de zăpadă va fi mai subțire, de 1 până la 4 centimetri, potrivit ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-vest și pe litoral, unde vitezele pot ajunge la 40–50 km/h. La munte, în special în Carpații Orientali și de Curbură, rafalele vor atinge 60–80 km/h, viscolind ninsoarea. Izolat, se va forma ceață asociată cu depuneri de chiciură.

În Capitală, în același interval, cerul va fi noros în primele ore ale nopții, când va mai ninge slab, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi cuprinsă între -7 și -6 grade Celsius, însă în zona preorășenească valorile pot coborî spre -10 grade.

Pentru intervalul 12 ianuarie, ora 8:00 – 13 ianuarie, ora 8:00, meteorologii anunță menținerea vremii deosebit de reci. Gerul va fi resimțit dimineața local în jumătatea nordică a țării și izolat în rest, iar noaptea în cea mai mare parte a teritoriului, transmite ANM.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -10 și 0 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî între -19 și -9 grade. Doar în extremitatea de sud-vest, pe litoral și în deltă, valorile minime vor fi ceva mai ridicate, între -7 și -5 grade.

Cerul va fi variabil în regiunile sudice și sud-estice, însă în restul țării vor predomina înnorările. Temporar, va ninge slab, mai ales ziua la munte, în nordul și centrul țării, iar noaptea pe alocuri, îndeosebi în vest și nord.

În Maramureș și în nordul Carpaților Orientali se va depune un nou strat de zăpadă, cu grosimi de 3 până la 7 centimetri. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Carpații Orientali și Meridionali, în special în zona înaltă, unde rafalele pot atinge 70–80 km/h, viscolind zăpada. În vestul și sudul Olteniei, precum și izolat în celelalte regiuni, vântul va avea viteze de 40–50 km/h. Pe arii restrânse va fi ceață asociată cu depuneri de chiciură.

În București, vremea va rămâne deosebit de rece, spune ANM, cu ger accentuat pe timpul nopții. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de -2 grade Celsius, iar minima va coborî între -13 și -9 grade.

Intervalul 13 ianuarie, ora 8:00 – 14 ianuarie, ora 8:00, aduce în continuare o vreme deosebit de rece. Gerul va fi prezent dimineața în cea mai mare parte a țării, iar noaptea în nord și nord-est, dar și pe arii restrânse în centru, sud și est.

Temperaturile maxime se vor încadra între -8 și 2 grade, în timp ce minimele vor varia între -16 și -4 grade Celsius. În sud-vest, valorile vor fi ușor mai ridicate, cu minime între -3 și 3 grade.

Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde temporar va ninge și se va depune un strat nou de zăpadă, de regulă între 2 și 8 centimetri. În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local, stratul de zăpadă poate ajunge la 10–15 centimetri, potrivit ANM.

În sud și est, înnorările vor fi temporare, iar ninsori slabe se vor semnala pe arii relativ extinse în Oltenia, local în Muntenia și izolat în Dobrogea și Moldova.

În Banat și Oltenia, mai ales spre seară și noaptea, ninsorile se pot transforma pe alocuri în lapoviță și ploaie, existând risc de depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă a Carpaților Meridionali, unde rafalele pot atinge 70–80 km/h, viscolind zăpada. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață și chiciură.

În Capitală, vremea va rămâne deosebit de rece, cu ger mai ales dimineața. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara va ninge slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -3…-2 grade, iar minima de -9…-7 grade. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață.

Pentru intervalul 14 ianuarie, ora 8:00 – 15 ianuarie, ora 8:00, vremea va rămâne deosebit de rece în sud și est, însă în restul țării se va înregistra o ușoară încălzire. Înnorările vor fi persistente în regiunile intracarpatice, unde local și temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie, cu depuneri de polei. În restul teritoriului, cerul va fi variabil.

La munte, se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 și 7 grade, mai scăzute în nordul Moldovei, unde vor coborî spre -9 grade. Minimele vor fi, în general, între -10 și 4 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață asociată cu chiciură sau fulguială, transmite ANM.

În București, vremea va fi rece, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între -2 și 0 grade, iar minima între -6 și -3 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață și depuneri de chiciură.

Prognoza ANM pentru intervalul 15 ianuarie, ora 8:00 – 16 ianuarie, ora 8:00, indică o continuare a încălzirii ușoare în majoritatea regiunilor. Cerul va fi temporar noros, iar în jumătatea nordică vor apărea trecător precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie.

La munte vor fi precipitații mixte, iar izolat se pot produce depuneri de polei. Temperaturile maxime se vor situa între -2 și 9 grade, iar minimele între -6 și 3 grade. Și în Capitală, valorile termice vor fi în ușoară creștere, cu maxime de 1–2 grade și minime de -4…-2 grade.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 16–19 ianuarie, valorile termice vor continua să crească de la o zi la alta, iar probabilitatea pentru precipitații va fi redusă, acest lucru fiind valabil și pentru București. În zonele joase, ceața va rămâne un fenomen frecvent, uneori asociată cu burniță sau chiciură, semn că iarna își va pierde treptat din intensitate.