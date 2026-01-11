Ministerul Educației a anunțat duminică, 11 ianuarie, că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, luni, 12 ianuarie 2026, cursurile se vor desfășura online în șase unități de învățământ din județele Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt și Timiș.

Decizia a fost luată pe baza informațiilor transmise de inspectoratele școlare județene, situația fiind evaluată la ora de referință 18:00.

Potrivit datelor centralizate de minister, măsura învățământului online vizează aproximativ 2.200 de elevi și preșcolari, câte o unitate de învățământ din fiecare dintre județele menționate.

Autoritățile au precizat că decizia a fost necesară pentru a asigura siguranța elevilor și a personalului didactic, în contextul vremii nefavorabile.

În același timp, în alte trei unități de învățământ, situate în județele Argeș, Bistrița-Năsăud și Olt, activitatea didactică va fi suspendată. Aceste școli însumează aproximativ 100 de elevi, iar orele pierdute urmează să fie recuperate ulterior, conform reglementărilor în vigoare.

Ministerul Educației a mai transmis că situația este una dinamică și va fi actualizată în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de informările primite din teritoriu.

Pentru intervalul cuprins între 12 ianuarie, ora 8:00, și 13 ianuarie, ora 8:00, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează menținerea unei vremi deosebit de reci în toată țara. Gerul va fi resimțit dimineața pe arii extinse din jumătatea nordică și izolat în restul teritoriului, iar pe timpul nopții în cea mai mare parte a României.

Valorile termice diurne vor fi, în general, cuprinse între -10 și 0 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime nocturne vor coborî frecvent între -19 și -9 grade. Excepție vor face zonele din extremitatea sud-vestică, litoralul și Delta Dunării, unde minimele se vor menține ușor mai ridicate, între -7 și -5 grade.

Cerul va prezenta variabilitate în regiunile sudice și sud-estice, însă în restul țării înnorările vor fi predominante. Vor apărea ninsori slabe temporare, mai ales pe parcursul zilei la munte, în nord și centru, iar noaptea local în vest și nord.

În Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă, cu grosimi cuprinse între 3 și 7 centimetri. Vântul va avea intensitate slabă și moderată, cu intensificări temporare la munte, unde rafalele pot atinge 70–80 km/h, viscolind zăpada. Izolat se va semnala ceață cu depuneri de chiciură.

În București, vremea va rămâne deosebit de rece, cu ger accentuat noaptea, temperaturi maxime de aproximativ -2 grade și minime cuprinse între -13 și -9 grade Celsius. Vezi aici cum va fi vremea și în această noapte, dar și de marți încolo.