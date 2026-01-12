Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că, în urma Comandamentului Energetic Național desfășurat astăzi, toate cele 95.000 de locuințe care rămăseseră fără energie din cauza fenomenelor meteo extreme au fost reconectate până vineri seara, cu implicarea a aproximativ 1.000 de specialiști și zeci de utilaje. El a precizat că au fost convocate Comandamente suplimentare pentru a asigura, pe fondul avertizărilor de ger din 12 și 13 ianuarie, suficiente resurse de gaze naturale pentru consumul mediu al țării.

”În momentul de faţă, consumul de gaze naturale a crescut până în jurul cifrei de 58 milioane de mc pe zi, cu aproximativ 71% în plus faţă de media anuală, aceeaşi perioadă a anului 2025. Suntem pregătiţi în contextul în care astăzi, la depozitele de gaze naturale, avem un nivel de 65% acoperit, suntem cu 11% peste media Uniunii Europene şi de asemenea suntem cu 6% peste aceeaşi perioadă a anului 2025. În momentul de faţă, extragem în fiecare zi o producţie internă de aproximativ 23,6 milioane de mc, extragem din depozite 25,5 milioane de mc, iar pentru diferenţă junglăm pe piaţă cu importuri din statele vecine”, a mai anunţat ministrul Energiei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că România este pregătită să treacă această perioadă cu o coordonare eficientă între companiile de producție, transport și distribuție a gazelor naturale.

El a precizat că încă din vară, în urma primelor întâlniri cu toți operatorii din piață și cu președintele Transgaz, Ion Stelian, s-a solicitat ca depozitele să fie complet umplute înainte de iarnă. Toți operatorii au răspuns prompt, iar acest obiectiv a fost realizat, asigurând stocuri de gaze 100% pline.

”La 1 noiembrie, am intrat cu depozitele pline în sezonul rece. Am fost pregătiţi pentru ce este mai grav, iată că a venit şi situaţia în care am avut nevoie de acele suplimentări de depozite”, a explicat Ivan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că prognoza meteo indică ger până miercuri, cu frontul rece mutându-se din Transilvania spre sudul țării, inclusiv București, ceea ce va crește presiunea asupra sistemului energetic. În prezent, producția de energie electrică este de aproximativ 7.800 MW, față de un consum de circa 8.500 MW, structura fiind 24% pe gaze, 24% hidro, 16% nuclear și 14% cărbune. Ivan a subliniat că menținerea centralelor pe cărbune, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, a prevenit probleme majore în aprovizionarea cu energie.

Ministrul Energiei a declarat că Complexul Energetic Oltenia este pregătit să extragă zilnic 30.000 de tone de cărbune, care vor fi utilizate direct în producția de energie electrică.

”E o producţie record, au muncit în condiţii foarte grele, în condiţii în care şi acolo au fost averse foarte mari de zăpadă, ger, oamenii lucrează în nişte condiţii foarte grele pentru a produce suficient cărbune ca astăzi să avem energie în România şi le mulţumesc pe această cale”, a mai spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a precizat că problemele recente de la Elcen Craiova au fost remediate, iar centrala produce acum suficientă energie termică pentru a alimenta rețeaua și a acoperi necesarul companiei Ford, care și-a reluat activitatea luni după weekend.

”Lucrăm la asigurarea unei alternative pentru agentul termic din Craiova, pe de o parte, pe de altă parte vedem situaţia foarte complicată din Bucureşti, care a fost unul dintre punctele discuţiei de astăzi”, a arătat ministrul.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, după reparațiile efectuate la CET Grozăvești și CET Sud, Elcen București furnizează agent termic la temperaturi între 95 și 97°C și la presiunea prevăzută în contract. În această perioadă, ministrul a menținut legătura constantă cu primarul general Ciprian Ciucu, iar astăzi este programată o nouă întâlnire tehnică între reprezentanții Elcen și CET Termoenergetica, pentru a asigura funcționarea rețelelor vechi de 35 de ani, cu investiții reduse, pe durata acestor zile de temperaturi extreme.