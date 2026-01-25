Ciprian Ciucu a explicat că dificultățile financiare ale municipiului București nu sunt conjuncturale, ci țin de un mecanism bugetar stabilit la nivel național, care limitează capacitatea administrației locale de a gestiona eficient resursele. Primarul general a arătat că municipalitatea funcționează mai degrabă ca un intermediar de plăți decât ca o instituție cu autonomie reală în planificarea bugetului.

„Bucureștiul are o problemă structurală de buget. E decis de către Parlament, de către coaliție și nu de către primar. Primarul are mânile legate prin legea bugetului să facă bugetul. După ce am făcut plățile urgente, către domnul Costanda, alte datorii, după ce am plătit salariile la STB mai avem undeva la 5 milioane de lei în buget. Sunt oameni care au mai mult decât 5 milioane în conturi. Cauzele sunt structurale. Este un buget de bazar, care se negociază în coaliție și eu voi pleda pentru o formulă bugetară echilibrată între Primăria Generală și sectoare, în raport cu competențele și responsabilitățile pe care le avem fiecare, care să fie predictibile pe 10 ani de zile”, a spus Ciprian Ciucu.

Edilul a precizat că datoriile Primăriei Municipiului București către propriile companii au ajuns la aproximativ 3 miliarde de lei, sumă acumulată în principal la STB și Termoenergetica. Potrivit acestuia, bugetul total al Capitalei nu reușește să acopere aceste obligații, ceea ce creează un cerc vicios al restanțelor și al plăților amânate.

În acest context, Ciprian Ciucu a subliniat că problemele financiare nu pot fi rezolvate prin măsuri punctuale, ci necesită o reformă de durată a modului în care sunt împărțiți banii între Primăria Generală și primăriile de sector, în funcție de atribuțiile fiecărei instituții.

Primarul general a atras atenția la Antena 3 asupra situației critice în care se află Societatea de Transport București, din cauza datoriilor acumulate către Agenția Națională de Administrare Fiscală. În lipsa plății subvențiilor necesare, compania de transport riscă măsuri drastice din partea ANAF, cu impact direct asupra funcționării transportului public.

„S-au acumulat între timp datoriile și nu greșesc dacă spun că avem 1,5 sau 1,6 miliarde de lei datorii STB la ANAF. Primăria trebuie să plătească subvenția. Putem fi executați dacă nu plătim aceste datorii. Nu s-au plătit contribuții angajaților la ANAF pentru că nu avea de unde. În fiecare lună, Primăria Capitalei trebuie să plătească 100 de milioane către ANAF în fiecare lună. Poate o să opereze ANAF-ul STB dacă o să ne ia tramvaiele și autobuzele”, a spus Ciucu.

Edilul a explicat că presiunea financiară vine din obligația lunară de a achita sume considerabile către ANAF, în condițiile în care veniturile disponibile sunt insuficiente. Lipsa fondurilor a dus inclusiv la neplata contribuțiilor sociale ale angajaților STB, o situație care amplifică riscurile legale și administrative pentru companie.

Ciprian Ciucu a sugerat că, în lipsa unei intervenții rapide și a unei reconfigurări a bugetului, scenariul executării silite nu poate fi exclus. O astfel de situație ar afecta direct capacitatea STB de a asigura transportul public, cu consecințe asupra mobilității urbane în București.

Pe lângă STB, Ciprian Ciucu a vorbit și despre situația financiară a Termoenergetica, compania responsabilă de furnizarea agentului termic în Capitală. Și în acest caz, datoriile către ANAF au crescut constant, ajungând la niveluri comparabile cu cele ale societății de transport.

„La Termoenergetica, datoriile raportate la ANAF au crescut în permanență, în 2024 avem undeva la 1,5 miliarde de lei. 3 miliarde sunt datorii numai a companiilor municipale către ANAF. Bugetul Bucureștiului a fost undeva la 5,2 miliarde, din care 3 miliarde au rămas datoriile. Bucureștiul e o agenție de plăți”, a mai spus edilul.

Primarul general a explicat că, în aceste condiții, mare parte din bugetul anual al Capitalei este absorbit de datorii istorice, ceea ce reduce drastic posibilitatea de a investi în servicii publice sau infrastructură. El a reiterat ideea că municipalitatea gestionează fluxuri de bani fără a avea control real asupra surselor și destinațiilor acestora.

În același timp, Ciprian Ciucu a evitat să atribuie responsabilitatea exclusiv fostului primar general, Nicușor Dan, subliniind că ambii au preluat administrația într-un context financiar dificil și lipsit de sprijin politic consistent.