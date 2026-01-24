Conform proiectului, biletul pentru o călătorie metropolitană va crește de la 3 lei la 5 lei, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 66%. Totodată, abonamentul de 24 de ore va fi majorat cu 75%, de la 8 lei la 14 lei.

Noile tarife propuse pentru titlurile de călătorie metropolitană sunt:

-două călătorii / 90 de minute – 10 lei

-10 călătorii / 90 de minute – 40 de lei

-abonament 24 de ore – 14 lei

-abonament 72 de ore – 30 de lei

-abonament 7 zile – 45 de lei

-abonament 1 lună – 100 de lei

-abonament lunar redus 50% – 50 de lei

-abonament 6 luni – 500 de lei

-abonament 12 luni – 900 de lei

-călătorie la tarif special (suprataxă) – 200 de lei

Proiectul include și modificări pentru titlurile de călătorie metropolitană integrate cu metroul. Astfel, sunt propuse următoarele tarife:

-o călătorie STB + metrou / 120 de minute – 9 lei

-două călătorii – 18 lei

-10 călătorii – 73 de lei

-abonament 24 de ore – 22 de lei

-abonament 72 de ore – 58 de lei

-abonament 7 zile – 82 de lei

-abonament 1 lună – 180 de lei

-abonament 6 luni – 900 de lei

-abonament 12 luni – 1.600 de lei

Documentul prevede acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov, în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii transportului public local. Sunt vizați operatorii regionali: STB SA, Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL și Regio Serv Transport SRL.

Potrivit referatului de aprobare, politica tarifară a transportului public din Capitală nu a mai fost modificată din 2021. Autoritățile justifică noile tarife prin necesitatea asigurării sustenabilității financiare a serviciului, precum și a menținerii unui nivel adecvat de calitate și siguranță.

În document se arată că, în ultimii ani, costurile de operare au crescut „semnificativ”, în principal din cauza:

-majorării prețurilor la energie, combustibil și utilități;

-creșterii costurilor cu mentenanța, piesele de schimb și materialele consumabile;

-majorărilor salariale;

-inflației.

„Tarifele actuale ale titlurilor de călătorie nu au mai fost ajustate corespunzător evoluției costurilor reale de exploatare, ceea ce a condus la accentuarea dezechilibrului financiar dintre veniturile proprii ale operatorului și cheltuielile necesare desfășurării activității. În acest context, compensația acordata de Municipiul București a înregistrat o presiune constantă, fiind necesară identificarea unor măsuri de eficientizare și de creștere a veniturilor proprii”, se arată în proiect.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat public că scumpirea transportului public este inevitabilă, invocând situația financiară dificilă a Primăriei București.

„Vor fi și măsuri nepopulare. Vor fi, pentru că efectiv a ajuns cuțitul la os. Este foarte probabil – anunț în premieră – și este și necesar să creștem prețul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situația de a face multe reforme structurale, unele grele: comasări, restructurări, încheieri de companii, de administrații, de instituții publice”, a declarat Ciprian Ciucu la Euronews România.

Edilul a explicat că bugetul municipal este extrem de limitat, după plata cheltuielilor curente și a subvențiilor.