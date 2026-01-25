Potrivit meteorologilor, vremea va fi caracterizată de fenomene diverse, cu episoade de vânt puternic, cantități importante de precipitații și temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în numeroase regiuni ale țării.

Începând din după-amiaza zilei de 25 ianuarie și până în dimineața zilei de 26 ianuarie, vântul va avea intensificări semnificative în Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali. Vitezele vor ajunge la 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 de metri rafalele vor depăși frecvent 90–100 km/h, creând condiții dificile în special în zonele montane.

Din dimineața zilei de 26 ianuarie și până pe 27 ianuarie, aria fenomenelor meteo se va extinde, fiind așteptate precipitații abundente sub formă de ploaie în sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, precum și precipitații mixte în Carpații Meridionali, Occidentali și de Curbură.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20–35 l/mp, iar izolat pot depăși 40 l/mp. Ploile vor favoriza topirea stratului de zăpadă existent, ceea ce poate duce la scurgeri de apă și acumulări locale.

La munte, la peste 1700 de metri altitudine, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar stratul nou de zăpadă va atinge 20–30 de centimetri. Vântul va continua să sufle cu putere, cu rafale de 70–90 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri, în special pe creste și în zonele expuse.

În majoritatea regiunilor țării vor fi perioade cu precipitații, iar vântul va avea intensificări temporare de 40–45 km/h, fără a atinge praguri de avertizare în toate zonele.

În municipiul București, nu sunt prognozate fenomene meteo periculoase. Între 25 ianuarie, ora 10:00, și 26 ianuarie, ora 08:00, temperaturile vor fi peste media climatologică. Cerul va fi temporar noros ziua și mai mult noros noaptea, cu ploi slabe spre finalul intervalului. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de aproximativ 6 grade Celsius, iar minima se va situa între 0 și 2 grade, cu posibilitate de ceață în prima parte a nopții.

În intervalul 26 ianuarie, ora 08:00 – 27 ianuarie, ora 10:00, valorile termice vor crește semnificativ, ajungând mult peste cele normale pentru finalul lunii ianuarie. Cerul va fi mai mult noros, se vor semnala ploi moderate cantitativ, cu acumulări de 10–20 l/mp, iar vântul va avea intensificări de 35–40 km/h. Temperatura maximă va urca până la 11–12 grade Celsius, iar minima va fi de 3–4 grade.