Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat, miercuri, prelungirea avertizării de cod galben de ger în mai multe zone ale României, valabilă până joi, la ora 10:00. Potrivit specialiștilor, vremea va rămâne deosebit de rece în 13 județe, printre care Alba, Sibiu, Brașov și Covasna, iar temperaturile extrem de scăzute vor continua să afecteze în special regiunile din nordul și centrul țării.

Meteorologii au transmis că, pe lângă codul galben de ger, este în vigoare și o informare meteorologică extinsă până vineri dimineață, care vizează precipitații mixte, depuneri de polei, intensificări ale vântului și menținerea unui regim termic deosebit de rece, cu ger mai ales pe timpul nopții și dimineții. Informarea este valabilă în intervalul 21 ianuarie, ora 10:00 – 23 ianuarie, ora 10:00.

Conform prognozei, miercuri, 21 ianuarie, temperaturile vor rămâne mult sub mediile climatologice în nordul, centrul și sud-estul țării. În nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei, valorile minime vor coborî până în jurul a minus 10 grade Celsius. Noaptea de miercuri spre joi va aduce un ger accentuat în nordul și centrul teritoriului, unde minimele vor fi cuprinse, în general, între minus 19 și minus 10 grade.

În regiunile sudice, mai ales în a doua parte a nopții și în dimineața zilei de joi, sunt prognozate precipitații mixte, iar pe arii restrânse se va forma polei, ceea ce ar putea crea probleme de trafic.

Meteorologii au mai arătat că, joi, precipitațiile mixte și depunerile de polei vor afecta estul și sud-estul țării, dar și izolat zone din centru. Vântul va prezenta intensificări temporare miercuri, în sudul Banatului și în Moldova, cu rafale ce pot atinge 40–50 km/h.

Atenționarea de cod galben de ger este valabilă în intervalul 21 ianuarie, ora 20:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, și vizează Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei.

În aceste regiuni, temperaturile minime se vor situa între minus 19 și minus 9 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în estul Transilvaniei. Reprezentanții ANM au subliniat că mesajele meteorologice vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

În ceea ce privește Capitala, meteorologii au anunțat că Bucureștiul se va afla, în perioada 21–23 ianuarie, sub incidența informării meteorologice.

Pentru intervalul 21 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 08:00, vremea va fi deosebit de rece la început, urmând ca temperaturile diurne să se apropie treptat de valorile normale.

Cerul va fi mai mult noros, iar din a doua parte a nopții sunt așteptate precipitații slabe mixte și polei. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 1 grad, iar minima va fi cuprinsă între minus 3 și minus 2 grade.

În intervalul 22 ianuarie, ora 08:00 – 23 ianuarie, ora 10:00, regimul termic din București va deveni normal pentru această perioadă, cu maxime de 2–3 grade și minime de minus 1 până la 0 grade.

Cerul va rămâne noros, iar în primele ore vor mai fi precipitații slabe mixte și polei, în timp ce noaptea se vor crea condiții de ceață.

Pe termen mai lung, specialiștii ANM au atras atenția că, deși va urma o scurtă perioadă de încălzire, iarna nu s-a încheiat.

Directorul de prognoză al instituției, Florinela Georgescu, a explicat că există o probabilitate foarte mare ca în prima jumătate a lunii februarie temperaturile să se situeze în jurul normelor sau chiar sub acestea.

Acest lucru ar putea aduce noi episoade de ger, favorizate de situația de la nivelul continentului european, unde stratul consistent de zăpadă din jumătatea nordică și din nord-est menține formarea maselor de aer foarte rece care pot ajunge și în România.