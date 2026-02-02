Majoritatea polițelor RCA au înregistrat recent creșteri, dar acestea rămân în general sub nivelul inflației, arată datele furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a precizat că aproximativ două treimi dintre tarife au urcat, în timp ce unele categorii, precum transportatorii, au beneficiat de reduceri după eliminarea plafonării. Creșterile totale nu depășesc, în medie, 10%, însă anumite zone, cum este Bucureștiul, au consemnat majorări mai mari.

„Avem creșteri la două treimi din tarife, dar există și scăderi, în special la transportatori, după eliminarea plafonării. Sunt creșteri, dar sub rata inflației, la nivel general. Există însă și localități unde majorările au fost mai mari, cum este cazul Bucureștiului. Per ansamblu, creșterile la RCA sunt sub 10%”, a precizat Chirițoiu.

Tarifele pentru asigurarea auto obligatorie (RCA) în 2026 variază semnificativ, în funcție de experiența șoferului, capacitatea motorului și zona de reședință. Potrivit tarifelor de referință ASF, șoferii cu experiență pot achita între 500 și 800 de lei pe an, în timp ce tinerii sub 30 de ani sau proprietarii de mașini cu motoare puternice se pot confrunta cu tarife ce depășesc 3.500 de lei.

Mai mulți factori contribuie la stabilirea prețului final: istoricul de daune influențează reducerile sau majorările prin sistemul Bonus-Malus, iar locuitorii din orașe mari, precum București, plătesc de regulă mai mult. Capacitatea cilindrică a motorului are, de asemenea, un rol semnificativ: vehiculele cu motoare mari sau autoutilitarele înregistrează tarife mai ridicate.

Estimările pentru 2026 arată următoarele intervale orientative:

Șoferi experimentați (30-40+ ani, motoare între 1.6 și 2.0L): 500 – 800 lei/an

Tineri sub 30 de ani, în orașe mari: peste 3.600 lei/an

Autoutilitare și mașini cu motoare mari (>2.500 cmc): 2.000 – 3.500+ lei/an

Motociclete de 125 cc: 500 – 600 lei/an

Durata poliței RCA poate fi de la o lună până la 12 luni, iar prețul final diferă de la un asigurător la altul. Influențează tariful și evoluția daunelor din piață, precum și politica internă a companiilor de asigurări.

Pe lângă evoluția RCA, Consiliul Concurenței investighează și modul în care este stabilit indicele ROBOR. Oficialul a explicat că există suspiciuni privind un posibil schimb de informații între bănci, care ar fi putut influența nivelul acestui indicator. Ancheta urmează să fie încheiată în acest semestru, iar în cazul confirmării neregulilor, sancțiunile ar putea fi substanțiale.

„Suspiciunea este legată de creșterea ROBOR. Există suspiciunea că, fiind stabilit de bănci, ar fi putut exista un schimb de informații între acestea”, a spus Chirițoiu.

Chirițoiu a amintit că persoanele afectate de eventuale practici ilegale vor avea dreptul să solicite despăgubiri în instanță. În această procedură nu mai trebuie dovedită fapta în sine, ci doar prejudiciul suferit și valoarea compensațiilor.