Şoferii continuă să fie victime ale înşelătoriilor legate de poliţele RCA false. Atrase de preţuri mult mai mici decât cele practicate pe piaţă, tot mai multe persoane plătesc sume considerabile pentru asigurări care, de fapt, nu există, riscând să suporte integral costurile unui eventual accident.

Descoperirea fraudelor a fost facilitată, în unele cazuri, de postările din mediul online, prin care zeci de şoferi şi-au dat seama că au căzut în aceeaşi capcană. Una dintre victime povestește că a achitat 1.587 de lei şi a primit doar promisiuni privind emiterea poliţei, fără ca banii să-i fie returnaţi vreodată.

„1.587 de lei şi a promis că poliţa va fi încheiată. Ulterior, cred că vreo săptămână am tot aşteptat şi am văzut că nu se întâmplă nimic. După cred că vreo două săptămâni, mi-a răspuns mie la mesaje şi mi-a tot promis de la zi la zi că îmi va pune banii în cont, lucru ce nu s-a întâmplat nici până în ziua de astăzi”, spune o victimă.

Alte persoane susţin că acelaşi individ le-a oferit posibilitatea de a cumpăra un „catalog de clienţi”, percepând sume mari de bani. Într-un caz, suma iniţială cerută a fost de 60.000 de lei, iar contractul final s-a semnat pentru 20.000 de lei. După ce nu s-a întâmplat nimic timp de o lună, victima a realizat că escrocul continua să vândă poliţe, însă pentru alţi brokeri.

„Iniţial, mi-a cerut în jur de 60.000 de lei, iar suma în baza căreia am semnat un contract a fost de 20.000 de lei. Când am văzut că a trecut o lună şi nu se întamplă nimic, intrând un pic în detalii mi-am dat seama că el, de fapt, mă păcălea, făcea în continuare asigurări, dar pentru alţi brokeri”, spune o altă victimă.

Potrivit mărturiilor, metoda era întotdeauna similară: documente care păreau oficiale, promisiuni neîndeplinite şi dispariţia imediată după încasarea banilor. Autorităţile nu au reuşit să-l contacteze, iar sediul firmei indicat nu a fost găsit.

Brokerul Marius Constantinescu explică că verificarea legitimităţii canalelor de vânzare este esenţială.

„Este şi responsabilitatea noastră să verificăm că acel canal de vânzare este unul valid. În momentul în care mergi într-o agenţie de brokerat şi-ţi cumperi o poliţă, atunci clar poţi să vezi rating-urile, poţi să vezi vechimea brokerului respectiv pe piaţă, poţi să ai o anumită siguranţă dată de prezenţa brokerului în piaţă”, a declarat Marius Constantinescu, broker.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al instituţiei, a subliniat:

„Dacă suntem victima unei astfel de infracţiuni, recomandăm acestora să se adreseze poliţiei cu fiecare ocazie”, a declarat Bogdan Ghebaur.

Individul implicat în aceste fraude are firmă deschisă din 2014, activând legal la început, dar în ultimii ani a făcut sute de victime. În prezent, el nu a fost găsit, iar unele surse susţin că ar fi părăsit ţara, ceea ce complică recuperarea prejudiciilor.