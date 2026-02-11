Dragoș Pîslaru afirmă că întârzierea repetată a deciziilor privind Legea pensiilor speciale produce consecințe directe asupra stabilității constituționale și asupra finanțelor publice ale României. Ministrul Fondurilor Europene acuză Curtea Constituțională că, prin amânări succesive, împiedică Executivul să își exercite atribuțiile în materie bugetară, în condițiile în care reforma este un jalon esențial în Planul Național de Redresare și Reziliență.

În intervenția sa la Digi24, ministrul a precizat că Guvernul a parcurs toate etapele necesare pentru ca reforma să fie implementată, inclusiv consultările cu oficialii europeni, iar proiectul ar fi fost agreat la nivelul Comisiei Europene.

„Și, ca să se înțeleagă foarte clar, Guvernul a depus toate demersurile legale ca reforma magistrației să se întâmple. Am discutat cu Comisia Europeană, proiectul a fost agreat, era clar din corespondența noastră că promulgarea acestei legi propuse de Guvern ducea la îndeplinirea jalonului și la recuperarea celor 231 de milioane de euro despre care vorbim, aferente jalonului”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a continuat explicând că Executivul are competențe exclusive în zona construcției bugetare și a gestionării deficitului, iar orice blocaj instituțional care împiedică aceste atribuții reprezintă o problemă majoră.

„Și vreau să fie iarăși foarte clar că este o lovitură foarte serioasă dată echilibrului constituțional dacă Guvernul nu poate să-și exercite prerogativele legate de bugete. Aceasta este o prerogativă exclusivă a executivului. Adică să poată, într-adevăr, să explice că există o problemă de deficit bugetar, că avem o completă nesustenabilitate a sistemului de pensii și că aceste lucruri trebuie reglate”, a afirmat ministrul.

Oficialul a invocat și dezbaterile publice generate de Consiliul Superior al Magistraturii, despre care susține că au conținut informații eronate și atacuri la adresa Guvernului.

„Acestea sunt atribuții ale puterii executive. Am asistat la o dezbatere în spațiul public condusă de un CSM care l-a făcut mincinos pe prim-ministru și a atacat Guvernul, spunând că această reformă nu este necesară, punând tot felul de lucruri în spațiul public care erau neadevărate, deși corespondența cu Comisia Europeană spunea foarte clar despre ce este vorba și cum stau lucrurile”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

În a doua parte a intervenției, Dragoș Pîslaru a mers mai departe cu acuzațiile, susținând că în sistemul judiciar ar exista influențe care blochează reforma și mențin actualul sistem al pensiilor speciale. Ministrul a calificat situația drept „inacceptabilă” și a criticat cele patru amânări înregistrate în intervalul 2 decembrie – prezent.

El a formulat acuzații directe privind existența unui cerc de interese care ar influența deciziile din justiție.

„Și acum intru și pe zona aceasta de nume propriu. Este absolut inacceptabilă tergiversarea la care asistăm în acest moment. O să spun cu subiect și predicat: justiția nu poate să fie capturată de un cerc de interese în jurul unei conduceri despre care există investigații în media care sugerează despotism și partizanat politic”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a susținut că situația actuală generează un sentiment accentuat de nedreptate în societate și că amânările repetate ridică semne de întrebare privind intențiile din spatele acestor decizii.

„Nu cred că cineva din țara asta poate să spună că asistăm la o situație de dreptate. Nedreptatea este vădită, este evidentă și este inacceptabilă. Tipul de tergiversări, patru la număr, care au existat între 2 decembrie și prezent pe această speță este complet inacceptabil, iar dacă cineva avea de atacat ceva la Curtea Supremă de Justiție putea să o facă încă din primul moment”, a afirmat ministrul.

În același context, el a subliniat că o eventuală nouă amânare ar duce la pierderea celor 231 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru echilibrarea bugetului.

„Deci există, într-adevăr, tot felul de tertipuri – evident, acum discut în nume personal – și aceste tertipuri și încercări de a amâna speța și de a împinge lucrurile mai încolo sunt inacceptabile nu doar pentru mine, care acum, vremelnic, am o funcție de ministru, ci pentru toată țara aceasta. Pentru că discutăm, o dată, despre 231 de milioane de euro pe care îi vom pierde dacă va fi o nouă amânare astăzi. Și încă un lucru foarte, foarte clar: discutăm poate mai presus de orice despre sentimentul oamenilor legat de ceea ce se întâmplă în societate și de sentimentul legat de dreptate”, a spus Dragoș Pîslaru.

Întrebat despre reacția oficialilor europeni în fața acestor întârzieri, ministrul a explicat că există două niveluri de analiză. Pe plan instituțional, Comisia Europeană respectă cadrul juridic intern al României, însă în plan politic și administrativ observă lipsa de consecvență în implementarea reformelor asumate.

„Sunt două paliere. Pe palier instituțional, Comisia Europeană, evident, respectă regimul juridic din România, așa cum și eu, ca membru al Guvernului, respect faptul că există Curtea Constituțională și aceste prerogative în statul român. Pe de altă parte, ce vede Comisia Europeană de peste patru ani? Vede cum România s-a angajat să facă o reformă pentru a așeza deficitul bugetar, pentru a elimina privilegii, pentru a aduce echitate în sistem. Este o reformă asumată de România în acest PNRR, pe care România o tergiversează, o amână, creează scuze pentru a nu o face și, recent, apar amânări succesive”, a explicat Dragoș Pîslaru.

În finalul intervenției, ministrul a subliniat că nivelul de încredere al Comisiei Europene în capacitatea României de a implementa reforma este scăzut, în lipsa unor rezultate concrete.