Plafonarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare a fost pusă oficial sub control constituțional, după ce o instanță a admis cererea formulată de lucrători membri de sindicat. Sesizarea vizează articolul de lege care limitează sporul la suma de 300 de lei brut, indiferent de nivelul de risc sau de salariul de bază al angajaților afectați.

Instanța a apreciat că dispoziția legală contestată are legătură directă cu soluționarea cauzei deduse judecății și a constatat că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege pentru declanșarea controlului de constituționalitate. Prin această decizie, plafonarea sporului nu mai este doar o măsură administrativă, ci devine obiect de analiză la cel mai înalt nivel constituțional.

Sesizarea a fost înaintată către Curtea Constituțională a României, care urmează să stabilească dacă intervenția Guvernului asupra sporului respectă sau nu prevederile fundamentale privind drepturile salariale și protecția muncii, spun cei de la SNFL – Sindicatul Național ”Forța Legii”.

Reducerea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare a fost introdusă prin OUG nr. 36/2025, act normativ adoptat de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Ordonanța a înlocuit sistemul procentual aplicat până în iunie 2025 cu un plafon fix de 300 de lei brut, aplicabil tuturor categoriilor vizate.

Pentru mii de lucrători din sectorul public, inclusiv funcționari publici, schimbarea a însemnat pierderi salariale concrete, aplicate fără diferențiere în funcție de gradul de risc, natura activității sau nivelul veniturilor. Măsura a afectat în mod direct angajați din Administrația publică, Sănătate și Asistență socială.

În acest context, Sindicatul Național Forța Legii, organizație fondată și condusă de Ringo Dămureanu, a decis să conteste măsura în instanță. Sindicatul a solicitat obligarea instituțiilor publice la repunerea reclamanților în situația anterioară lunii iulie 2025, prin menținerea cuantumului sporului la nivelul din iunie 2025, precum și restituirea diferențelor salariale rezultate, actualizate cu dobânda și dobânda legală penalizatoare.

În urma demersului juridic, Tribunalul Dolj a admis cererea de sesizare a Curții Constituționale, în Dosarul nr. 4176/63/2025, având ca reclamanți funcționari publici din DSP Dolj. Instanța a vizat art. I pct. 9 din OUG nr. 36/2025, text de lege aplicabil funcționarilor publici.

Judecătorii au constatat că dispoziția privind plafonarea sporului are legătură directă cu soluționarea litigiului și că sunt îndeplinite condițiile legale pentru controlul de constituționalitate. Practic, plafonarea sporului pentru funcționarii publici a fost suspendată în planul dezbaterii juridice și transferată spre analiza Curții Constituționale.

La nivel constituțional, judecătorii vor analiza dacă Guvernul putea interveni prin ordonanță de urgență în lipsa unei situații extraordinare, dacă plafonarea uniformă a unui spor compensatoriu respectă principiul proporționalității și dacă sunt respectate principiile egalității în drepturi, securității juridice și protecției muncii.

Sesizarea Curții Constituționale nu reprezintă un gest simbolic, ci rezultatul unei acțiuni juridice asumate și coerente, construită pe argumente legale și constituționale. Demersul este susținut de o echipă de apărători ai drepturilor lucrătorilor din Administrația publică, Sănătate și Asistență socială, cu o experiență profesională de 25 de ani.

Pentru membrii de sindicat implicați în cauză, procedura deschisă oferă o formă concretă de protecție juridică într-un context în care alte categorii de angajați au acceptat reducerea sporului fără contestare. Acțiunea arată că plafonarea sporului poate fi verificată și contestată prin instrumente legale și constituționale.

Lucrătorii din Administrația publică, Sănătate sau Asistența socială pot solicita informații și asistență juridică gratuită din partea Departamentului Juridic al Sindicatului Național Forța Legii, la adresa de email fortalegii@yahoo.com sau la numărul de telefon 0251 419 405. De asemenea, înscrierea în sindicat se poate face prin semnarea documentelor puse la dispoziție de organizație.