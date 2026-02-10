De doi ani, o nouă lege a pensiilor a stabilit că vârsta de pensionare pentru pensia de limită de vârstă (Pilonul I) este de 65 de ani pentru toți, femei și bărbați. Pentru femei, atingerea acestei vârste se face treptat, până în 2035. Pentru bărbați, vârsta de pensionare rămâne 65 de ani, fără schimbări.

O persoană se poate pensiona dacă a ajuns la vârsta standard de pensionare, are minim 15 ani de cotizare în sistemul public. Pentru pensia completă, este nevoie de 35 de ani de cotizare (se atinge treptat pentru femei), potrivit CNPP.

Exemple 2026 pentru bărbați

vârsta: 65 ani

stagiu minim: 15 ani

stagiu complet: 35 de ani

Exemple 2026 pentru femei (creștere treptată)

Perioadă Vârsta standard Stagiu minim Stagiu complet Ian-Feb 2026 62 ani 6 luni 15 ani 33 ani 3 luni Mar-Apr 2026 62 ani 6 luni 15 ani 33 ani 4 luni Mai 2026 62 ani 6 luni 15 ani 33 ani 5 luni Iul 2026 62 ani 7 luni 15 ani 33 ani 5 luni Aug-Sep 2026 62 ani 7 luni 15 ani 33 ani 6 luni Oct-Nov 2026 62 ani 7 luni 15 ani 33 ani 7 luni

Persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale pot ieși mai devreme la pensie, în funcție de cât au lucrat în aceste condiții.

Femeile care au născut și crescut copii pot avea reducerea vârstei de pensionare între 6 luni și 3 ani și jumătate, în funcție de numărul copiilor.

Dacă vrei să te pensionezi pentru limită de vârstă, trebuie să pregătești un dosar cu următoarele documente:

Cerere de pensionare (formularul oficial)

Carnetul de muncă (original și copie)

Carnetul de asigurări sociale (original și copie)

Alte acte care dovedesc vechimea în muncă sau în serviciu

Actele de stare civilă: buletin/carte de identitate, certificat de naștere și certificat de căsătorie (original și copie)

Livretul militar (original și copie, dacă este cazul)

Diploma de facultate (original și copie) și adeverință care să arate durata studiilor și că le-ai făcut la zi

Pentru studiile în străinătate, dovada că diploma e echivalată în România

Adeverințe privind sporurile permanente sau încadrarea în condiții speciale/deosebite de muncă

Procura specială dacă cineva depune dosarul în locul tău (original și copie)

Alte acte pentru cei care sunt beneficiari ai unor legi speciale (ex. Decretul-lege 118/1990)

Dosarul de pensionare se depune la casa de pensii din localitatea unde locuiești, începând cu ziua în care îndeplinești condițiile de pensionare.

Atenție! Cererea se poate retrage până când casa de pensii emite decizia finală.