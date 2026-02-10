Premierul Ilie Bolojan a atras atenția, luni seara, într-o intervenție la Digi24, că amânarea deciziilor Curții Constituționale în dosarul pensiilor speciale poate avea consecințe financiare serioase pentru România, de ordinul sutelor de milioane de euro.

Potrivit acestuia, întârzierile riscă să adâncească nemulțumirea publică și să afecteze atât credibilitatea instituțiilor, cât și relația cu partenerii europeni.

Șeful Guvernului a explicat că a considerat firesc ca instanța constituțională să dispună de toate datele relevante înainte de a lua o hotărâre privind aceste pensii, inclusiv informații legate de impactul financiar și politic al unei eventuale amânări.

În opinia sa, nu a fost vorba despre exercitarea unei presiuni asupra CCR, ci despre necesitatea ca judecătorii să cunoască efectele concrete ale deciziilor lor.

Ilie Bolojan a subliniat că, din perspectiva Comisiei Europene, jalonul legat de pensiile speciale nu este considerat îndeplinit, în pofida unor interpretări apărute în lunile anterioare.

El a arătat că pierderea fondurilor europene ar declanșa inevitabil o căutare a responsabililor și ar genera tensiuni suplimentare în spațiul public.

Premierul a mai precizat că suma de 231 de milioane de euro, aflată în discuție, reprezintă o pierdere semnificativă pentru România, banii putând fi folosiți pentru proiecte majore de investiții, inclusiv pentru construirea sau modernizarea unui spital performant.

„Mi s-a părut de bun-simț ca instanța constituțională, Curtea, să aibă toate datele atunci când ia o decizie, să știe care sunt efectele unei amânări. Pe de o parte, pentru că Comisia Europeană consideră că acest jalon nu este îndeplinit și știți că a fost o discuție în lunile trecute că ar fi îndeplinit. De fapt, nu se interpretează în felul acesta. Aici nu este vorba de o presiune, nu le-am cerut să dea o sentință sau alta, dar mi s-a părut de bun-simț să se știe aceste lucruri, pentru că, în momentul în care vom pierde banii sau orice alte fonduri, se vor căuta responsabili. Și aici problema nu este neapărat cea a celor 231 de milioane, deși este mare păcat să pierzi 231 de milioane, pentru că asta poate însemna foarte multe proiecte, poate însemna un spital, de exemplu, în România, foarte bine pus la punct”, a afirmat premierul Bolojan.

În continuare, Ilie Bolojan a arătat că prelungirea luării unei decizii în acest dosar amplifică percepția de nedreptate în rândul populației.

El a menționat că românii sunt tot mai nemulțumiți de pensiile speciale care ajung la nivelul ultimului salariu, de cuantumurile mult peste cele din sistemul public sau privat și de pensionările la vârste de 48–52 de ani.

Premierul a avertizat că aceste practici nu sunt sustenabile pe termen lung și subminează încrederea cetățenilor atât în sistemul de pensii, cât și în justiție și în clasa politică.

În lipsa unor corecții clare, a concluzionat Ilie Bolojan, această nemulțumire se va reflecta inevitabil în comportamentul electoral al românilor la următoarele alegeri.