Judecătorul Curții Constituționale, Gheorghe Stan, a intrat în concediu paternal chiar înainte de ședința în care Curtea trebuia să decidă asupra legii pensiilor magistraților, inițiată de Guvernul Bolojan. Absența lui va duce, cel mai probabil, la o nouă amânare a deciziei, care este deja blocată de aproximativ două luni.

Reforma pensiilor magistraților rămâne nesigură, pentru că un judecător important nu va fi prezent la ședința decisivă. Surse din CCR spun că Gheorghe Stan, care se opune schimbărilor propuse de Guvern, nu va participa la ședința de miercuri, 11 februarie, ceea ce face imposibilă luarea unei decizii.

Se pare că Stan a cerut concediu înainte de reuniunea care a fost deja amânată de patru ori, unde Curtea trebuia să decidă dacă legea care reduce pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare este constituțională. Regulile CCR spun că o decizie nu poate fi luată dacă un judecător care a participat la dezbateri lipsește. De aceea, se așteaptă o nouă amânare în ședința de mâine.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat, luni seara, că amânarea deciziilor Curții Constituționale privind pensiile speciale poate costa România sute de milioane de euro. El a explicat la TV că întârzierile pot crește nemulțumirea oamenilor și pot afecta încrederea în instituții, dar și relația cu partenerii europeni.

Bolojan a precizat că a vrut ca judecătorii să aibă toate informațiile înainte de a decide, inclusiv despre efectele financiare și politice ale amânării. Nu a fost o presiune asupra Curții, ci doar dorința ca aceștia să știe exact ce impact va avea decizia lor.

Premierul a spus că, din punctul de vedere al Comisiei Europene, problema pensiilor speciale nu este încă rezolvată, chiar dacă s-au făcut unele interpretări diferite înainte. El a avertizat că pierderea fondurilor europene ar provoca căutarea vinovaților și tensiuni suplimentare în societate.

Suma de 231 de milioane de euro pusă în discuție este importantă pentru România și ar fi putut fi folosită pentru mari proiecte, cum ar fi construirea sau modernizarea unui spital modern.

Ilie Bolojan a spus că întârzierea deciziei în acest dosar face oamenii să simtă mai multă nedreptate.

El a menționat că românii sunt nemulțumiți de pensiile speciale care ajung la nivelul ultimului salariu, sunt mult mai mari decât pensiile normale și permit pensionarea la vârste de 48–52 de ani.

Premierul a avertizat că aceste practici nu pot continua pe termen lung și scad încrederea oamenilor în sistemul de pensii, în justiție și în politicieni.

Dacă nu se fac corecții, Bolojan crede că nemulțumirea va influența votul românilor la următoarele alegeri.