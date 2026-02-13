Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu a afirmat, într-o postare pe Facebook, că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost modificate după doi ani, astfel încât o creștere reală a economiei să fie prezentată drept recesiune. Ciolacu susține că această ajustare statistică ar avea ca scop să mascheze dificultățile economice din mandatul premierului Ilie Bolojan și a descris scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, drept de patru ori mai mare decât prognozele analiștilor, evidențiind ceea ce consideră a fi „cea mai grosolană manipulare a statisticii”.

”Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creşterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât aşteptările tuturor anailiştilor”, a scris Marcel Ciolacu, vineri, într-o postare pe Facebook.

El susține că „românii nu mai pot fi păcăliți cu cifre”, explicând că oamenii observă singuri creșterea prețurilor în magazine, faptul că veniturile nu mai fac față costului vieții, tot mai multe firme își închid activitatea și că spitalele și școlile se confruntă tot mai des cu situații de criză.

Marcel Ciolacu afirmă că premierul își asumă pe nedrept evoluția economică din 2025. El susține că Bolojan se laudă cu o creștere de 0,6% pentru anul trecut, deși această performanță se bazează în mare parte pe avansul înregistrat în primele două trimestre, perioadă în care, potrivit lui Ciolacu, premierul ar fi avut un rol marginal. În schimb, contracția din ultimele două trimestre, pe care fostul lider PSD o compară cu o recesiune, îi atribuie exclusiv responsabilitatea premierului.

”Ipocrizia absolută este că Bolojan se laudă cu creşterea economică de 0.6% pe 2025, deşi nu are vreun merit. Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figuraţie la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu a criticat dur măsurile economice adoptate de actualul Executiv, susținând că acestea reflectă un model vechi al premierului Ilie Bolojan, care pune mai presus reforma și tăierile bugetare decât viața oamenilor. Ciolacu a amintit că, încă din 2018, Bolojan, pe când conducea Oradea, trata personalul medical „ca pe niște sclavi”, iar acesta ar fi același model aplicat acum la nivel național.

Fostul lider PSD afirmă că premierul extinde aceleași practici „fără excepții” asupra tuturor românilor, evitând însă impactul asupra persoanelor foarte bogate și al multinaționalelor, pentru care, spune Ciolacu, Bolojan găsește mereu „resurse nelimitate de empatie”.