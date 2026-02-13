Conform discuției de pe canalul de YouTube „HAI România!”, trei sferturi din populația României nu au încredere nici în actualul guvern, nici în premierul Ilie Bolojan. Bogdan Comaroni a subliniat faptul că politicile fiscale și economice adoptate de Bolojan au fost dezastruoase.

În loc să reducă taxele și TVA-ul pentru a face cheltuielile suportabile pentru cetățeni și pentru a menține banii corporațiilor în țară, deciziile au mers în sens contrar, ceea ce a dus la o deteriorare semnificativă a economiei.

„Deci Bolojan a fost pus să ajungă aicea. Toate alegerile și cu tot trebuiau să se ducă în traseul ăsta. I-a încurcat Georgescu și cu suveraniștii atunci în momentul ăla. După care, ordinul pe unitate a fost clar. (…) Cu Nicușor care era deja pregătit, ai văzut în timpul unui discurs s-a zis: Nicușoare, treci acum la președenție. Au venit cu acest Bolojan, care a făcut exact pe dos. Deci, în momentul în care a venit Bolojan și a zis tăiem, adică Ceaușescu doi, ăștia toți de afară, românii care erau pe la Burse, pe la Wall Street, doctori în macroeconomie au zis: Bă Bolojane. nu mări TVA-ul, nu face taxe mari. Dimpotrivă, vrei să te salvezi, nu fă erorile din Grecia și din alte chestii. Nu, dimpotrivă. Du taxele cât de jos se poate ca lumea să aibă suportabilitate să ți le dea. Du acolo unde trebuie TVA-ul, du-le pe toate într-o anumită zonă și mai ales încearcă să ții banii corporațiilor și tot în țară și în dezvoltare și cu tot. Nu, Băljan făcut fix pe dos, fix ca să distrugă țara. Deci la asta asistăm acuma. Protestul e bine primit ca să mă întorc la asta. Nu cred că lumea se trezește pentru că în continuare văd mall-urile pline. Bine, la un moment dat o să cadă toți din mall-urile astea, că nu mai merge nici cu banii ăștia care sunt în circuitul negru. Pentru că într-adevăr lumea când a văzut, ca o reacție de apărare față de ce fac nenorociții ăștia, s-au retras în zona gri și zona neagră a economiei. Adică cu bani la saltea, cu bani care circulă fără facturi, taxe și impozite și care încă mai circulă și care sunt extrași din zona albă. (…) Asta știu și băieții și vor să grăbească. Vezi că Bolojan are un fel de acceleraționism propriu, adică nu ăla al lui Peter Thiel, ca să grăbească foarte mult toate problemele astea”, a explicat Bogdan Comaroni.

Mai mult, Comaroni a subliniat că Bolojan a adoptat un fel de „acceleraționism”, măsurile fiscale fiind menite să grăbească problemele economice.

„Vezi că măresc prețurile, măresc taxele, măresc tot și ca să încerce să extragă cât mai mult, dau afară din bugetari ca banii să nu mai fie să se ducă din banii ăștia și să rămână ancorați doar cei care sunt branșați la afacerile cu statul. Deci o nenorocire”, a conchis jurnalistul.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.