Președintele Nicușor Dan a transmis duminică după-amiază că săptămâna viitoare va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, ca răspuns la invitația președintelui Donald Trump.

Președintele Nicușor Dan a explicat că România va avea statut de observator în cadrul reuniunii Consiliului Păcii de la Washington. Potrivit acestuia, prezența României are ca obiectiv reafirmarea sprijinului pentru inițiativele internaționale de pace și disponibilitatea de a contribui la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza.

Șeful statului a subliniat că participarea se bazează pe susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiativă lansată de Statele Unite ale Americii. Totodată, el a amintit că România a pledat constant pentru identificarea unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a sprijinit populația civilă din Fâșia Gaza, inclusiv prin operațiuni de evacuare medicală de urgență.

”Voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaţionale de pace şi deschiderea de a participa la procesul de reconstrucţie din Fâşia Gaza. Decizia de a fi prezent la aceste discuţii are la bază susţinerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluţia adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, iniţiată de Statele Unite ale Americii”, a precizat preşedintele.

Anterior, Nicușor Dan anunțase că a primit invitația de a lua parte la prima reuniune a Consiliului Păcii, programată pentru 19 februarie, la Washington. El precizase atunci că decizia finală privind participarea urma să fie luată după consultări cu partenerii americani, în funcție de formatul întâlnirii și de statutul statelor care nu sunt membre ale Consiliului, dar își doresc aderarea în contextul revizuirii Cartei organizației.

Administrația Donald Trump pregătește organizarea reuniunii Consiliului pentru Pace pe 19 februarie, la Washington, eveniment descris drept ședința inaugurală a acestui for. Întâlnirea urmează să aibă loc la Institutul American pentru Pace, instituție care a fost recent redenumită de președintele american.

Un oficial al administrației americane a declarat că reuniunea are, printre obiective, și strângerea de fonduri, menționând totodată că detaliile finale sunt încă în curs de clarificare. Potrivit publicației Axios, aceasta ar fi prima reuniune a grupului de la ceremonia de semnare a acordului, desfășurată luna trecută în cadrul Forumul Economic Mondial, eveniment la care aproximativ 24 de state au aderat la inițiativa Consiliului pentru Pace.

În acest context, premierul ungar Viktor Orban a anunțat că intenționează să se deplaseze la Washington în aproximativ două săptămâni pentru a lua parte la reuniunea inaugurală. Totodată, premierul italian Giorgia Meloni a declarat că Italia ar putea participa la Consiliul pentru Pace în calitate de observator.