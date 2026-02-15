Consilierul prezidenţial a explicat că stilul de comunicare al şefului statului diferă de tiparul cu care publicul s-a obişnuit în ultimii ani în politica românească, unde intervenţiile rapide şi reacţiile imediate au devenit regulă.

În acest context, el a subliniat că Nicuşor Dan preferă să analizeze înainte de a formula un răspuns şi că această abordare ar trebui interpretată ca un semn de consistenţă, nu de ezitare.

„Preşedintele, aş spune, nu corespunde a ceea ce ne-am învăţat, acestui habitus social, ca politicienii noştri să vorbească repede şi preşedintele, aşa cum îl ştiu, stă şi se gândeşte şi, dacă urmărim ceea ce spune, spune cu substanţă. Într-adevăr, poate în unele cazuri, răspunsul poate ar trebui să fie mai rapid, să fie – asta dânsul ştie, strategia – mai prezent în discuţii”, a declarat Sorin Costreie la Digi24.

Consilierul prezidenţial a admis că există situaţii în care ritmul intervenţiilor publice ar putea fi mai alert, însă a insistat că strategia aparţine exclusiv preşedintelui. În opinia sa, faptul că un lider nu reacţionează instantaneu nu înseamnă că evită subiectele sau că nu are o poziţie clară.

Pentru a-şi susţine punctul de vedere, Sorin Costreie a invocat experienţa sa îndelungată în mediul universitar, argumentând că diferenţele de ritm în comunicare sunt fireşti şi nu pot fi judecate superficial.

„Dar asta nu înseamnă că acolo nu se întâmplă ceva. Adică, într-un dialog, trebuie să vină din ambele părţi şi nu doar o aşteptare pe un pat al lui Procust trebuie să spui repede – şi ca să spun aşa într-o română neaoşă «no matter what» trebuie să ai o opinie”, a declarat Sorin Costreie.

Sorin Costreie a fost întrebat şi despre modul în care comunică fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, iar răspunsul său a fost unul critic, vizând atât forma, cât şi conţinutul discursului acestuia.

În analiza sa, acesta a susţinut că stilul lui Călin Georgescu este excesiv de controlat şi lipsit de coerenţă ideatică, chiar dacă utilizează anumite formule sau cuvinte-cheie care pot avea impact emoţional asupra unei părţi a publicului. El a atras atenţia asupra folosirii repetate a unor termeni care funcţionează ca declanşatori emoţionali, fără a fi însă susţinuţi de argumente consistente.

„Vorbeşte foarte controlat, plat, aş spune total sistematic şi dezarticulat, dar acolo vine cu nişte triggere pentru că foloseşte aproape obsesiv anumite cuvinte. Şi simplele aceste asociaţii cred că captează o parte din public. Dar la nivel ideatic e un abur”, a declarat Sorin Costreie.

Prin aceste afirmaţii, consilierul prezidenţial a conturat o diferenţă clară între ceea ce consideră a fi un discurs articulat şi unul bazat pe repetiţii şi asocieri de idei fără substanţă. El a sugerat că impactul asupra publicului poate fi obţinut prin tehnici de comunicare, însă acest lucru nu echivalează automat cu soliditatea mesajului transmis.